ग्राइंडर से किए पति के टुकड़े! संभल में पत्नी ने पार की सारी हदें! हाथ-पैर और धड़ को ऐसे लगाया ठिकाने

संभल न्यूज/सुनील सिंह : यूपी के संभल जिले में मेरठ की मुस्कान के ड्रम कांड की तरह 2 बच्चों की मां रूबी और उसके प्रेमी की दरिंदगी का दिल दहलाने वाला सनसनी खेज मामला सामने आया है. जहां संभल जिले के चंदोसी थाना इलाके के चुन्नी मोहल्ले की रहने 2 बच्चों की मां रूबी ने अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंधों की खातिर प्रेमी गौरव के साथ मिलकर अपने पति राहुल का कटर ,ग्राइंडर और हथौड़े से सिर और और हाथ पैर काटकर शव को बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया

क्या हैं पूरा मामला, जानें

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने 7 दिन पहले सिर और हाथ पैर कटा शव नाले से बरामद किया था. शव की पहचान 40 वर्षीय राहुल के रूप में हुई, जो थाना रजपुरा के कस्बा गंवा का मूल निवासी था और चंदौसी के मोहल्ला चुन्नी में रहकर जूते का कारोबार करता था। पुलिस ने जब राहुल का रिकॉर्ड खंगाला, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई.शव बरामद करने के बाद पुलिस ने सर्विलांस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम की मदद से राहुल की जघन्य हत्या की तफ्तीश के बाद राहुल की हत्या के आरोप में रूबी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

राजघाट गंगा में बहाने के लिए बुक की गई कार

पुलिस ने राहुल की हत्या के बाद शव को फेंके जाने के लिए इस्तेमाल की गई स्कूटी को भी बरामद किया है. इसके अलावा राहुल के हाथ पैर और सिर राजघाट गंगा में बहाने के लिए बुक की गई थी. कार को भी बरामद किया है. रूबी की नृशंसता सामने आने के बाद मोहल्ले के लोग सकते में है. मोहल्ले के लोगों ने और रूबी की 10 साली की बेटी और बेटे ने मां की करतूत के लिए फांसी की सजा की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

नाले में सड़ती मिली लाश

यह खौफनाक कहानी की शुरुआत 15 दिसंबर की सुबह होती है. संभल जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में पतरौआ रोड स्थित ईदगाह के पास सन्नाटा पसरा हुआ था. तभी वहां से गुजर रहे कुछ राहगीरों को नाले के पास कुत्तों का झुंड दिखाई दिया जो किसी संदिग्ध वस्तु को नोच रहे थे.

यह भी पढ़ें : पैसे का लालच, फिर पिलाई शराब...दो बच्चों की मां ने दिव्यांग लवर के साथ रची खौफनाक साजिश, अलीगढ़ की 'ज्योति बनी मुस्कान'



उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !