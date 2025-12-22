Advertisement
Zee UP-UttarakhandSambhal

ग्राइंडर से किए पति के टुकड़े! संभल में पत्नी ने पार की सारी हदें! हाथ-पैर और धड़ को ऐसे लगाया ठिकाने

Sambhal News: संभल जिले में मेरठ की मुस्कान के ड्रम कांड की तरह 2 बच्चों की मां रूबी का पति के साथ दरिंदगी का मामला आया सामने आया हैं. जहां अवैध संबंधों के लिए प्रेमी के साथ मिलकर रूबी ने ग्राइंडर कटर और हथौड़े से पति का सिर और हाथ काटकर शव को नाले में फेंक दिया

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 22, 2025, 04:28 PM IST
संभल न्यूज/सुनील सिंह : यूपी के संभल जिले में मेरठ की मुस्कान के ड्रम कांड की तरह 2 बच्चों की मां रूबी और उसके प्रेमी की दरिंदगी का दिल दहलाने वाला सनसनी खेज मामला सामने आया है. जहां संभल जिले के चंदोसी थाना इलाके के चुन्नी मोहल्ले की रहने 2 बच्चों की मां रूबी ने अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंधों की खातिर प्रेमी गौरव के साथ मिलकर अपने पति राहुल का कटर ,ग्राइंडर और हथौड़े से सिर और और हाथ पैर काटकर शव को बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया

क्या हैं पूरा मामला, जानें
जानकारी के मुताबिक,  पुलिस ने 7 दिन पहले सिर और हाथ पैर कटा शव नाले से बरामद किया था. शव की पहचान 40 वर्षीय राहुल के रूप में हुई, जो थाना रजपुरा के कस्बा गंवा का मूल निवासी था और चंदौसी के मोहल्ला चुन्नी में रहकर जूते का कारोबार करता था। पुलिस ने जब राहुल का रिकॉर्ड खंगाला, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई.शव बरामद करने के बाद पुलिस ने सर्विलांस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम की मदद से राहुल की जघन्य हत्या की तफ्तीश के बाद राहुल की हत्या के आरोप में रूबी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

राजघाट गंगा में बहाने के लिए बुक की गई कार
पुलिस ने राहुल की हत्या के बाद शव को फेंके जाने के लिए इस्तेमाल की गई स्कूटी को भी बरामद किया है. इसके अलावा राहुल के हाथ पैर और सिर राजघाट गंगा में बहाने के लिए बुक की गई थी. कार को भी बरामद किया है. रूबी की नृशंसता सामने आने के बाद मोहल्ले के लोग सकते में है. मोहल्ले के लोगों ने और रूबी की 10 साली की बेटी और बेटे ने मां की करतूत के लिए फांसी की सजा की मांग की है.

नाले में सड़ती मिली लाश
यह खौफनाक कहानी की शुरुआत 15 दिसंबर की सुबह होती है. संभल जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में पतरौआ रोड स्थित ईदगाह के पास सन्नाटा पसरा हुआ था. तभी वहां से गुजर रहे कुछ राहगीरों को नाले के पास कुत्तों का झुंड दिखाई दिया जो किसी संदिग्ध वस्तु को नोच रहे थे. 

