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संभल के पौराणिक यम तीर्थ का होगा सौंदर्यीकरण; 18 लाख की जमीन का बैनामा, रात में खुला रजिस्ट्री दफ्तर

Sambhal News: संभल के पौराणिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए योगी सरकार ने 300 करोड़ की धनराशि जारी की है. इसी कड़ी में पौराणिक यम तीर्थ के सौंदर्यीकरण के लिए 17.84 लाख की जमीन खरीदी गई है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 20, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:07 PM IST
संभल के पौराणिक यम तीर्थ का होगा सौंदर्यीकरण; 18 लाख की जमीन का बैनामा, रात में खुला रजिस्ट्री दफ्तर

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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