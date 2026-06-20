तहसीलदार संभल, धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा-

यम तीर्थ के नए प्रवेश द्वार के लिए जमीन खरीदे जाने पर संभल तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप ने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा, "क्षेत्र वासियों ने दो साल पहले जो मुहिम शुरू की थी आज वो चरितार्थ हो रही है. आज यम तीर्थ के पक्ष में पहला बैनामा कराया गया. संभल शहर आज से दो साल पहले एक दंगा ग्रस्त सहमा से शहर हुआ करता था. लेकिन संभल निवासियों के प्रयासों के फलस्वरूप योगी सरकार के धर्मार्थ विभाग ने यूपी के कुल 75 जिलों में जहां पर कुल 700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दी. उसमें से 300 करोड़ रुपये सिर्फ संभल के लिए जारी हुए हैं. आज उसी रकम में से यम तीर्थ के लिए 17.84 लाख रुपये की जमीन बैनामा हुआ है. यह एक प्रारंभ है इसके अंत तक आते-आते संभल शहर अयोध्या और काशी के समकक्ष खड़ा नजर आएगा.