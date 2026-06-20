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सुनील सिंह/संभल: पौराणिक यम तीर्थ के सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है. प्रशासन ने यम तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दूसरे प्रवेश द्वार के लिए 17 लाख 84 हजार की भूमि खरीदी है. यम तीर्थ स्थल पर दूसरे प्रवेश द्वार के निर्माण से श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थल पर पहुंचने में सुविधा होगी. प्रशासन ने यह फैसला इतनी तेजी से लिया है कि पौराणिक यम तीर्थ के नए प्रवेश द्वार के लिए जमीन के बैनामे के लिए रजिस्ट्री दफ्तर रात में ही खोला गया.
बता दें कि योगी सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग ने संभल में खोजे गए विलुप्त पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रुपये की रकम जारी की है.
तहसीलदार संभल, धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा-
यम तीर्थ के नए प्रवेश द्वार के लिए जमीन खरीदे जाने पर संभल तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप ने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा, "क्षेत्र वासियों ने दो साल पहले जो मुहिम शुरू की थी आज वो चरितार्थ हो रही है. आज यम तीर्थ के पक्ष में पहला बैनामा कराया गया. संभल शहर आज से दो साल पहले एक दंगा ग्रस्त सहमा से शहर हुआ करता था. लेकिन संभल निवासियों के प्रयासों के फलस्वरूप योगी सरकार के धर्मार्थ विभाग ने यूपी के कुल 75 जिलों में जहां पर कुल 700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दी. उसमें से 300 करोड़ रुपये सिर्फ संभल के लिए जारी हुए हैं. आज उसी रकम में से यम तीर्थ के लिए 17.84 लाख रुपये की जमीन बैनामा हुआ है. यह एक प्रारंभ है इसके अंत तक आते-आते संभल शहर अयोध्या और काशी के समकक्ष खड़ा नजर आएगा.
यम तीर्थ के लिए नया गेट बनाने की जरूरत क्यों हुई?
संभल तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यम तीर्थ के दो प्रवेश द्वार हैं. एक द्वार रिहायशी कालोनी में आता है. इस द्वार पर किसी का प्लाट था जिसे उस व्यक्ति ने दे दिया है. दूसरे वाले द्वार का रास्ता क्लियर करने के लिए हमने भी कुछ जमीन खरीदी है. इस प्रकार यम तीर्थ में प्रवेश के लिए सभी तरह की बाधाएं दूर की जा रही हैं.
स्थानीय निवासियों ने की प्रशासन की सराहना
स्थानीय निवासी सुनील रस्तोगी ने प्रशासन के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह अच्छा कार्य है. बीच शहर में एक अच्छी चीज बन रही है. इससे हमारे शहर का विकास होगा.सरकार ने भी इस कार्य में बहुत बढ़-चढ़ करके सहयोग दिया है. यह शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. इससे तीर्थ के साथ-साथ हमारा भी उद्धार होगा. क्षेत्रवासी ने बताया कि नए द्वार के लिए 70 मीटर जमीन खरीदी गई है.