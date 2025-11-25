राम मंदिर ध्वजारोहण से राजनीतिक लाभ... लेकिन देश का भला नहीं... सपा सांसद बर्क का बयान, पीएम मोदी पर साधा निशाना

सुनील सिंह/संभल: संभल के सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क ने बड़ा बयान देकर श्री राम मंदिर पर पीएम मोदी के धर्म ध्वजा फहराए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई जताई है .

ध्वजारोहण पर जिया उर रहमान बर्क ने क्या कहा

पीएम मोदी के द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर पर ध्वजा फहराए जाने पर सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है, "भारत लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है ..धार्मिक देश नहीं है , अयोध्या में श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराए जाने से राजनीतिक लाभ तो हो सकता है ...लेकिन देश का भला नहीं होगा , सपा सांसद वर्क ने पीएम को नसीहत के अंदाज में कहा ..पीएम सभी धर्म और मजहब के लोगों को साथ लेकर चले ..सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए कार्य करना गलत है."

बर्क ने कहा, "श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराए जाने से राजनीतिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन देश का भला नहीं होगा."

Add Zee News as a Preferred Source

सपा सांसद वर्क ने पीएम को नसीहत के अंदाज में कहा, "पीएम सभी धर्म और मजहब के लोगों को साथ लेकर चले ..सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए कार्य करना गलत है."

देश में धार्मिक स्थलों को लेकर की जा रही राजनीति- बर्क

सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क ने पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाए जाने के TMC नेता हमायूं कबीर के एलान पर भी प्रतिक्रिया दी है. सपा सांसद वर्क ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "देश और प्रदेश के अंदर धार्मिक स्थलों को लेकर राजनीति की जा रही है. धार्मिक स्थलों को लेकर राजनीति और किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए. मस्जिद की जिस जगह जरूरत है , वहां बननी चाहिए ...मस्जिद अल्लाह का घर है .. इबादत के लिए मस्जिद हमारा मजहबी और संवैधानिक अधिकार है."

कबीर के निमंत्रण पर बोले बर्क

वहीं हमायूं कबीर द्वारा निमंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए टिप्पणी का कोई सवाल नहीं उठता. सांसद ने यह बयान संभल के थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय स्थित अपने आवास बर्क मंजिल पर दिया.

ये भी पढ़ें: राममंदिर ध्वज की हर चीज है बेहद खास: पैराशूट का कपड़ा, स्टील की रस्सी, जानें कपड़े पर बने सूर्य, ‘ॐ’ और कोविदार का महत्व