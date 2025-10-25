Advertisement
Zee UP-UttarakhandSambhal

संभल में शुरू हुई पौराणिक 24 कोसी परिक्रमा, जीवन-मरण के बंधन से मिलती हमेशा के लिए मुक्ति, भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी से जुड़ा गहरा नाता!

Sambhal News: संभल की धरती एक बार फिर से 'हर-हर महादेव' और 'जय श्रीकृष्ण' के स्वर से गूंज उठा. बता दें कि दीपावली के कुछ ही दिन बाद आज से शुरू हुई पौराणिक 24 कोसी परिक्रमा ने पूरे क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बना दिया है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:50 AM IST
Sambhal 24 Kosi Parikrama begins
Sambhal 24 Kosi Parikrama begins

Sambhal News/सुनील सिंह:  उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बेनीपुरचक स्थित श्रीवंशगोपाल तीर्थ से शुक्रवार रात्रि 2 बजे शुरू हुई पौराणिक चौबीस कोसी परिक्रमा धार्मिक माहौल में पूरे भव्यता के साथ प्रारंभ हुई. यह परिक्रमा 25 और 26 अक्टूबर को दो दिन चलेगी और पंचमी तिथि को वंशगोपाल तीर्थ पर ही इसका समापन होगा.

जीव जन्म-मरण के चक्र से मुक्ती
धार्मिक मान्यता है कि इस परिक्रमा से न केवल सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि जीव जन्म-मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है. यह परिक्रमा संभल की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक मानी जाती है. परिक्रमा मार्ग श्रीवंशगोपाल तीर्थ से शुरू होकर भुवनेश्वर, क्षेमनाथ, और चंदेश्वर तीर्थों से होते हुए पुनः वंशगोपाल तक पहुंचता है. संभल के इन तीन प्रमुख तीर्थों के बीच 87 देवतीर्थ स्थित हैं.

लाखों श्रद्धालु उमड़े वंशगोपाल तीर्थ पर
श्रीवंशगोपाल तीर्थ के प्रमुख स्वामी भगवत प्रिय ने बताया कि यह परिक्रमा हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा है, जो कुछ समय तक रुकी रही थी, पर अब पुनः शुरू हो चुकी है. इस वर्ष लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है, जबकि पूरे वर्ष में लगभग 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन व परिक्रमा के लिए यहां पहुंचते हैं.

भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणी का हरण कर यहीं आए थे
स्वामी भगवत प्रिय ने यह भी बताया कि 5200 वर्ष पूर्व भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणी का हरण कर यहीं आए थे. तीर्थ परिसर में आज भी वह कदंब का पवित्र वृक्ष मौजूद है, जिसके नीचे श्रीकृष्ण ने एक रात विश्राम किया था. कहा जाता है कि ब्रह्माजी के आदेश पर भगवान विश्वकर्मा ने यहां का प्राचीन मंदिर निर्मित कराया था. संतान की इच्छा रखने वाले यहां पूजा करते हैं तो वंशवृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसी कारण इस स्थान का नाम वंशगोपाल तीर्थ पड़ा.

भारी फोर्स तैनात
परिक्रमा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. लगभग 500 पुलिसकर्मी, दो सीओ, आठ थाना प्रभारी, सात निरीक्षक, सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी और एसडीएम विकास चंद्र सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं. इसके अलावा डेढ़ कंपनी पीएसी, दमकल वाहन और यातायात पुलिस भी अलग-अलग स्थानों पर तैनात की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो. 

