1978 के बाद संभल में फिर निकली 24 कोसी परिक्रमा.. ‘भगवान कल्कि की नगरी’ में योगी सरकार ने जगाई उम्मीद

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में वह परंपरा फिर से जीवित हो उठी है.. जो चार दशक से ज्यादा समय से ठहर गई थी. सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 46 साल बाद संभल में पौराणिक 24 कोसी परिक्रमा का भव्य पुनरारंभ हुआ. बीते शुक्रवार रात 2 बजे बेनीपुरचक स्थित श्रीवंशगोपाल तीर्थ से यह परिक्रमा आरंभ हुई, जिसमें लाखों श्रद्धालु भजन, शंखनाद और जयघोषों के साथ शामिल हुए. यह वही धार्मिक परिक्रमा है जो 1978 में सांप्रदायिक दंगों के बाद बंद कर दी गई थी. अब 2024 में योगी सरकार के प्रयासों से यह ऐतिहासिक यात्रा फिर से अपने आध्यात्मिक स्वरूप में लौट आई है.

‘भगवान कल्कि की नगरी’ की पहचान को मिला नया जीवन

संभल का नाम सदियों से धार्मिक आस्था से जुड़ा रहा है. पौराणिक मान्यता है कि यही वह भूमि है जहां भविष्य में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा. इसीलिए इसे ‘भगवान कल्कि की नगरी’ कहा जाता है. 24 कोसी परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु श्रीवंशगोपाल तीर्थ से शुरू होकर भुवनेश्वर, क्षेमनाथ और चंदेश्वर तीर्थ होते हुए वापस लौटते हैं. इन तीनों के बीच फैले 87 देवतीर्थों की यात्रा संभल की गहरी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है.

Add Zee News as a Preferred Source

1978 के दंगों से टूटी परंपरा

साल 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों ने संभल की सामाजिक एकता को गहरी चोट दी थी. हिंदू परिवारों को अपने घर-बार छोड़ने पड़े, धार्मिक आयोजनों पर रोक लग गई और मंदिरों पर कब्जे हो गए. लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थिति बदलनी शुरू हुई. उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संभल के हालात का संज्ञान लिया और उन तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जिन्होंने दंगों और पलायन की साजिश रची थी. न्यायिक आयोग की रिपोर्टों के आधार पर साजिशकर्ताओं को जेल भेजा गया, अवैध कब्जों को हटाया गया और सांप्रदायिक राजनीति पर निर्णायक प्रहार किया गया.

अवैध कब्जों से मुक्ति और धार्मिक धरोहरों का पुनरुद्धार

योगी सरकार ने संभल में धार्मिक स्थलों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया. राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत 495 मामले दर्ज हुए जिनमें से 243 का निस्तारण कर 1067 अतिक्रमण हटाए गए. कुल 68.94 हेक्टेयर भूमि कब्जामुक्त कराई गई. विशेष अभियान में 37 धार्मिक स्थलों से अवैध कब्जे हटाए गए, जिनमें 16 मस्जिदें, 12 मजारें, 7 कब्रिस्तान और 2 मदरसे शामिल थे. इन स्थलों से 2.6 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराकर 68 प्राचीन तीर्थों और 19 ऐतिहासिक कूपों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है. कल्कि अवतार मंदिर समेत कई पौराणिक स्थलों पर पुनरुद्धार कार्य तेजी से जारी हैं.

संभल में कानून का इकबाल और आर्थिक पुनर्जागरण

संभल में अब कानून और व्यवस्था की नई पहचान बनी है. बीते कुछ वर्षों में यहां 2 नए थाने और 45 चौकियां स्थापित की गई हैं. संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी निगरानी और ड्रोन सर्वे की व्यवस्था की गई है. अपराधियों पर कार्रवाई के साथ समाज में विश्वास का वातावरण बना है. बिजली चोरी पर नियंत्रण के अभियानों से लाइन लॉस 82% से घटकर 18% रह गया है.. जिससे ₹84 करोड़ की बचत हुई. सिर्फ धार्मिक ही नहीं आर्थिक रूप से भी संभल ने बड़ी छलांग लगाई है. ₹2405 करोड़ के निर्यात के साथ यह प्रदेश में 10वें स्थान पर पहुंच गया है. ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP)’ योजना के तहत यहां के मेटैलिक, वुडन और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं.

संभल.. भय से विश्वास और विकास की ओर

सीएम योगी के नेतृत्व में संभल की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. जो जिला कभी दंगों और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, वह अब आस्था, शांति और प्रगति का प्रतीक बन चुका है. 46 साल बाद फिर से शुरू हुई 24 कोसी परिक्रमा इस बात का प्रतीक है कि धार्मिक धरोहरों का सम्मान और कानून की मजबूती साथ-साथ चल सकती है.