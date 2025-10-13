Javed Habib Case: 1-2 या तीन नहीं...32 FIR, हेयर स्टाइलिस्ट के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी, जानें हबीब पर क्यों दर्ज हुए केस?

Sambhal Javed Habib Fraud Case/सुनील सिंह: मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे ओनस मुश्किलों में फंस गए हैं. दोनों के खिलाफ संभल जिले के राय सत्ती थाने में अब तक 32 एफआईआर दर्ज की गई है. हबीब पर 5 से 7 करोड़ रुपये के आर्थिक घोटाले और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं.

पुलिस से मिले हबीब के वकील

इस मामले में लुक आउट नोटिस जारी किया गया है. इसके बाद जावेद हबीब के वकील पवन कुमार संभल पहुंचे. यहां वह राय सत्ती थाने पहुंचकर पुलिस से मुलाकात की. उन्होंने जावेद हबीब के हार्ट पेशेंट होने और पिता के निधन का हवाला देकर पुलिस के सामने पेश होने के लिए मोहलत मांगी. वकील का कहना है कि हम पूरी तरह से पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार हैं. हमें न्यायपालिका और संविधान पर पूरा भरोसा है, हमें विश्वास है कि पुलिस हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करेगी.

हबीब पर लगे संगीन आरोप

पुलिस का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि आरोपी देश छोड़कर भाग न सकें. एसएचओ कुमार ने आघे बताया कि जांच के बाद कुल 32 एफआईआर दर्ज की गई हैं और सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर बुलाया गया था. आपको बता दें, हेयर ड्रेसर जावेद हबीब और उनके बेटे पर कॉइन स्कीम में निवेश कराकर मोटे मुनाफे का झांसा देकर लोगों से करोड़ों की ठगी के आरोप है. जावेद हबीब और उनके बेटे पर धोखाधड़ी के आरोप में पिछले 18 दिन में 32 केस दर्ज किए जा चुके हैं.

