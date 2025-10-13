Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2959396
Zee UP-UttarakhandSambhal

Javed Habib Case: 1-2 या तीन नहीं...32 FIR, हेयर स्टाइलिस्ट के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी, जानें हबीब पर क्यों दर्ज हुए केस?

Javed Habib Fraud Case: मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे ओनस की मुश्किलें बढ़ने वाली है. संभल के राय सत्ती थाने में दोनों के खिलाफ 32 एफआईआर दर्ज हुई है. दोनों पर ठगी मामले में लुकआउट नोटिस जारी हुआ है. जिसके बाद उनके वकील संभल पहुंचे हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 09:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Javed Habib Case
Javed Habib Case

Sambhal Javed Habib Fraud Case/सुनील सिंह: मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे ओनस मुश्किलों में फंस गए हैं. दोनों के खिलाफ संभल जिले के राय सत्ती थाने में अब तक 32 एफआईआर दर्ज की गई है. हबीब पर 5 से 7 करोड़ रुपये के आर्थिक घोटाले और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं. 

पुलिस से मिले हबीब के वकील
इस मामले में लुक आउट नोटिस जारी किया गया है. इसके बाद जावेद हबीब के वकील पवन कुमार संभल पहुंचे. यहां वह राय सत्ती थाने पहुंचकर पुलिस से मुलाकात की. उन्होंने जावेद हबीब के हार्ट पेशेंट होने और पिता के निधन का हवाला देकर पुलिस के सामने पेश होने के लिए मोहलत मांगी. वकील का कहना है कि हम पूरी तरह से पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार हैं. हमें न्यायपालिका और संविधान पर पूरा भरोसा है, हमें विश्वास है कि पुलिस हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करेगी.

हबीब पर लगे संगीन आरोप
पुलिस का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि आरोपी देश छोड़कर भाग न सकें. एसएचओ कुमार ने आघे बताया कि जांच के बाद कुल 32 एफआईआर दर्ज की गई हैं और सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर बुलाया गया था. आपको बता दें, हेयर ड्रेसर जावेद हबीब और उनके बेटे पर कॉइन स्कीम में निवेश कराकर मोटे मुनाफे का झांसा देकर लोगों से करोड़ों की ठगी के आरोप है. जावेद हबीब और उनके बेटे पर धोखाधड़ी के आरोप में पिछले 18 दिन में 32 केस दर्ज किए जा चुके हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: वाराणसी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल में चल रहा था गंदा खेल

TAGS

Jawed Habib fraud caseJawed Habib FIRSambhal newsSambhal Police

Trending news

Jawed Habib fraud case
एक-दो या तीन नहीं...32 FIR, हेयर स्टाइलिस्ट हबीब के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी
UP Road Accident
सीतापुर-कौशांबी से लेकर झांसी तक में सड़क हादसे, कई लोगो की दर्दनाक मौत
Varanasi News
वाराणसी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल में चल रहा था गंदा खेल
Uttarakhand Winter Alert
उत्तराखंड में बढ़ रही ठिठुरन, निचले इलाकों में धुंध, IMD ने बताया बारिश होगी या नहीं?
Lucknow news
कैब चालक को लूटने वाला गुरु सेवक एनकाउंटर में ढेर, लखनऊ पुलिस की उड़ाई थी नींद
Ayodhya Ram mandir
24 थालियां, 72 कटोरियां.....मीरजापुर में बने खास बर्तनों में लगेगा रामलला को भोग
Ayodhya news
अयोध्या में सनसनी, रावत मंदिर के महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से मचा हड़कंप
Chandrashekhar Azad
हमारे बड़े नेताओं ने सरेंडर कर दिया....चंद्रशेखर आजाद का मायावती पर तंज
Meerut News
घर में घुसकर महिला पर गोलीबारी... सीमा ने व्यापारी से की थी दूसरी शादी
IAS Transfer
6 जिलों के DM बदले गए.....दिवाली से पहले उत्‍तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल