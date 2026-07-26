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संभल में गंगा एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई डबल डेकर बस, 2 की मौत

Sambhal Accident: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. इस भीषण हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 24 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 26, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:10 AM IST
संभल में गंगा एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई डबल डेकर बस, 2 की मौत
Image Credit: Sambhal News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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