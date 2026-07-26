संभल में गंगा एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई डबल डेकर बस, 2 की मौत

सुनील सिंह/संभल: संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा एक्सप्रेस-वे पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बरेली से पंजाब जा रही एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 24 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए बहजोई chc में भर्ती कराया.