संभल में बुलडोज़र की आहट से दहशत! 40 मकानों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, लोगों ने कहा– करेंगे कोर्ट का रुख

Sambhal News: संभल जिले में इन दिनों सन्नाटा और डर का माहौल है. तालाब की करीब 8 बीघे सरकारी जमीन पर बने 80 से अधिक मकानों में से 40 पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.

 

Last Updated: Oct 06, 2025, 12:28 PM IST
Sambhal News/राजू राज: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सदर तहसील क्षेत्र के हातिम सराय मोहल्ले में प्रशासन की सख्ती के बाद हड़कंप मच गया है. तालाब की करीब 8 बीघे सरकारी जमीन पर बने 80 मकानों में से 40 पर शनिवार को नोटिस चस्पा कर दिया गया. नोटिस मिलने के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा और दहशत का माहौल है.

प्रशासन के नोटिस चस्पा करने के बाद लोगों ने अपने-अपने घरों के बाहर लगे नोटिस हटा दिए, लेकिन कैमरे पर कोई भी खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने जमीन रजिस्ट्री के जरिए खरीदी, साथ ही पानी, हाउस टैक्स और बिजली के बिल भी भरते हैं. लोगों ने बताया कि वे कोर्ट का रुख करेंगे.

इस कार्रवाई का नेतृत्व तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने किया. राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर जांच की, जिसमें जमीन को तालाब की सरकारी संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया. इसके बाद प्रशासन ने 40 से ज्यादा लोगों को नोटिस थमाए और बाकी मकानों पर चस्पा कर दिए. प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 15 दिनों में मकान खाली नहीं करने पर बुलडोजर चलाकर सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए जाएंगे.

और पढें:  संभल मस्जिद कमेटी को झटका, ध्वस्तीकरण का आदेश जारी रहेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

