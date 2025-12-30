संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जों की पैमाइश शुरू, DM-SP मौके पर मौजूद

Sambhal News/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल के जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की करीब आठ बीघा भूमि पर बने अवैध निर्माणों की पैमाइश को लेकर प्रशासन ने आज सख्त रुख अपनाया. जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में यह कार्रवाई शुरू हुई, जिसके दौरान इलाके में हड़कंप मचा रहा.

तहसीलदार धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनाई गई 27 सदस्यीय टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मकानों व दुकानों पर फीता डालकर माप का काम शुरू किया. अधिकारियों ने न सिर्फ नक्शा खंगाला बल्कि कब्जेदारों से बातचीत कर स्थिति को समझने की कोशिश भी की.

मौके पर चार कानूनगो और 22 लेखपाल सर्वे में जुटे हैं. हालात को देखते हुए क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया है. ASP कुलदीप सिंह ने बताया कि PAC, RAF और पुलिस के कुल 500 जवान तैनात किए गए हैं. ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है. LIU सहित सभी खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सत्यव्रत चौकी स्थित कंट्रोल रूम से भी हालात पर नजर रखी जा रही है.

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पैमाइश में लगभग एक से डेढ़ घंटे लगेंगे. इसके बाद कब्जाधारकों को नोटिस दिया जाएगा. यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. राजस्व रिकॉर्ड में 4000 वर्ग मीटर (लगभग 1.59 बीघा) जमीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज है, जिस पर अतिक्रमण हुआ है. कब्जाधारकों से कागजात मांगे गए हैं और दस्तावेज सही न होने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी.

विवाद कैसे शुरू हुआ?

श्री कल्कि सेना (निष्कलंक दल) के राष्ट्रीय संयोजक और वकील सुभाष त्यागी ने 12 दिसंबर को DM को शिकायत देकर कहा कि 1980 के दशक में यह जमीन खाली थी और टीले के रूप में मौजूद थी, लेकिन पिछले 20–25 वर्षों में यहां धीरे-धीरे कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध निर्माण कर लिए गए. अब जगह-जगह दुकानें और मकान खड़े हैं. उनका यह भी आरोप है कि 24 नवंबर 2024 को हरिहर मंदिर सर्वे के दौरान हुई हिंसा में इन्हीं मकानों की छतों से पत्थरबाजी व फायरिंग की गई. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अवैध निर्माण हटाना जरूरी बताया गया है.

