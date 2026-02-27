रमजान के जुम्मे और रंग एकादशी जुलूस को लेकर संभल में हाई अलर्ट, 500 लोग मुचलके में पाबंद

Sambhal News: संभल में आज रमजान के जुम्मा की नमाज और रंग एकादशी के जुलूस को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. एक ओर मुस्लिम समुदाय जुम्मे की नमाज अदा करेगा तो वहीं दूसरी ओर हिंदू समुदाय रंग एकादशी का जुलूस निकालेगा. दोनों कार्यक्रम एक ही दिन होने के चलते पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं
Trending Photos
Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में आज रमजान के जुम्मा की नमाज और रंग एकादशी के जुलूस को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. एक ओर मुस्लिम समुदाय जुम्मे की नमाज अदा करेगा तो वहीं दूसरी ओर हिंदू समुदाय रंग एकादशी का जुलूस निकालेगा. दोनों कार्यक्रम एक ही दिन होने के चलते पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.
जानें पूरा मामला क्या
जानकारी के अनुसार, संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विवादित जामा मस्जिद इलाके को संवेदनशील मानते हुए यहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. किसी भी तरह की अफवाह या अव्यवस्था से निपटने के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी. ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी की व्यवस्था की गई है.
एसपी कृष्ण विश्नोई ने किया पैदल मार्च
पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई ने पुलिस फोर्स के साथ रंग एकादशी जुलूस के निर्धारित रूट पर पैदल मार्च किया. इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और सभी समुदायों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है.
500 लोग मुचलके में पाबंद
रमजान और होली को नजर रखते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन ने एहतियातन बड़ी कार्रवाई की है. एसपी के निर्देश पर करीब 500 लोगों को भारी धनराशि के मुचलकों से पाबंद किया गया है. पुलिस का कहना है कि यह कदम संभावित उपद्रवियों पर नजर रखने और माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए उठाया गया है.
अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती
पुलिस प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साइबर सेल को भी अलर्ट पर रखा गया है. प्रशासन को उम्मीद है कि सभी समुदायों के सहयोग से दोनों धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगे. संभल पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और शांति एवं भाईचारे की मिसाल पेश करें.
यह भी पढ़ें :काशी में रंगभरी एकादशी का महासंगम; महादेव संग निकलेगी पालकी यात्रा,हरिश्चंद्र घाट पर गूंजेगी मसाने की होली
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !