संभल में फिर मस्जिद विवाद! बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद पहुंचेगी ASI टीम, DM ने दिए जांच के आदेश

शाही जामा मस्जिद का मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

संभल में मस्जिदों से जुड़ा विवाद नया नहीं है.शहर की शाही जामा मस्जिद को लेकर पहले से विवाद चल रहा है.उपलब्ध जानकारी के अनुसार शाही जामा मस्जिद को मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर हिंदू बेग ने बनवाया था और इसके निर्माण की तारीख 6 दिसंबर 1526 तक बताई जाती है. यह मस्जिद संभल के मुहल्ला कोट में एक ऊंचे टीले पर स्थित है.शाही जामा मस्जिद के नाम पर कई संपत्तियों का भी उल्लेख किया जा रहा है. यही वजह है कि अब ASI संरक्षित जमीन और उससे जुड़ी संपत्तियों का रिकॉर्ड प्रशासनिक जांच में महत्वपूर्ण हो गया है.