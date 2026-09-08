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संभल में फिर मस्जिद विवाद! बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद पहुंचेगी ASI टीम, DM ने दिए जांच के आदेश

Sambhal News: संभल जिले में जामा मस्जिद के बाद अब एक और धार्मिक स्थल पर पुरातात्विक जांच को लेकर सियासत और प्रशासन हलचल तेज हो गई है. चौधरी सराय पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित बाबा वहाउद्दीन शाह मस्जिद के एएसआई (ASI) संरक्षित भूमि पर बने होने के आरोपों के बाद आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंचेगी.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 08, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:28 AM IST
संभल में फिर मस्जिद विवाद! बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद पहुंचेगी ASI टीम, DM ने दिए जांच के आदेश
Image Credit: Sambhal News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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