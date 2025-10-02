संभल में अवैध मैरिज हॉल पर चलेगा ‘बाबा का बुलडोजर’, मस्जिद-मदरसे पर भी लटकी तलवार, 8 जिलों की पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स तैनात

Sambhal News: संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. पुलिस-प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही है, जिसके लिए 8 जिलों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है.
Trending Photos
Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गुरुवार सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. जहां पर प्रशासन ने राय बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई शुरू की. बताया जा रहा है कि करीब 10 साल पहले इस जमीन पर अवैध तरीके से मैरिज हॉल, मस्जिद और मदरसा बनाया गया था.
प्रशासनिक अमले ने सबसे पहले अवैध मैरिज हॉल को गिराया. बता दें कि कार्रवाई से पहले राजस्व विभाग की टीम ने एक महीने पहले जमीन का सर्वे कर नोटिस जारी किया था. वहीं, मस्जिद और मदरसे को लेकर कमेटी के लोगों ने चार दिन का समय मांगा है, और कमेटी के लोगों ने कहा है कि वो खुद ही मस्जिद और मदरसे को गिरा देंगे. स्थिति को देखते हुए गांव में सुबह से ही भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया. कई थानों की पुलिस, PAC और पैरामिलिट्री फोर्स मौके पर मौजूद रही.
एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट समेत जिले के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च कर लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की. करीब 11 बजे प्रशासन ने मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे गांव में कड़ी चौकसी बरती जा रही है.
और पढे़ं: बागपत में साइबर ठगी का गिरोह धराया, ऐसे करते थे लाखों की कमाई, कई राज्यों में कर चुके थे अंजाम
तेरा नहीं मेरा बेटा है...आगरा में दो महिलाओं का दावा बना पुलिस के लिए सिरदर्द, जानें कैसे हुआ फैसला