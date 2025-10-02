Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2944765
Zee UP-UttarakhandSambhal

संभल में अवैध मैरिज हॉल पर चलेगा ‘बाबा का बुलडोजर’, मस्जिद-मदरसे पर भी लटकी तलवार, 8 जिलों की पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स तैनात

Sambhal News: संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. पुलिस-प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही है, जिसके लिए 8 जिलों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sambhal News
Sambhal News

Sambhal News:  उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गुरुवार सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. जहां पर  प्रशासन ने राय बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई शुरू की. बताया जा रहा है कि करीब 10 साल पहले इस जमीन पर अवैध तरीके से मैरिज हॉल, मस्जिद और मदरसा बनाया गया था. 

प्रशासनिक अमले ने सबसे पहले अवैध मैरिज हॉल को गिराया. बता दें कि कार्रवाई से पहले राजस्व विभाग की टीम ने एक महीने पहले जमीन का सर्वे कर नोटिस जारी किया था. वहीं, मस्जिद और मदरसे को लेकर कमेटी के लोगों ने  चार दिन का समय मांगा है, और कमेटी के लोगों ने कहा है कि वो खुद ही मस्जिद और मदरसे को गिरा देंगे.  स्थिति को देखते हुए गांव में सुबह से ही भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया. कई थानों की पुलिस, PAC और पैरामिलिट्री फोर्स मौके पर मौजूद रही.

एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट समेत जिले के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च कर लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की. करीब 11 बजे प्रशासन ने मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे गांव में कड़ी चौकसी बरती जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं:  बागपत में साइबर ठगी का गिरोह धराया, ऐसे करते थे लाखों की कमाई, कई राज्यों में कर चुके थे अंजाम 

तेरा नहीं मेरा बेटा है...आगरा में दो महिलाओं का दावा बना पुलिस के लिए सिरदर्द, जानें कैसे हुआ फैसला

 

TAGS

Sambhal news

Trending news

hamirpur news
डसते ही तोड़ा दम! हमीरपुर में जहरीला सांप बना दो मासूम भाई-बहन का 'काल'
Interesting News
यूपी के इस जिले में अनोखा मंदिर, जहां दशहरा पर रावण को मारा नहीं पूजा जाता है
Hapur News
इतना मारा कि मर गया! ससुराल में दामाद की 'खौफनाक खातिरदारी',सुनाई बर्बरता की दास्तां
Balrampur accident
बलरामपुर में दर्दनाक हादसा, मां दुर्गा के कार्यक्रम में जा रहे 4 श्रद्धालुओं की मौत
Hapur ATS Operation
ATS की बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेज के आधार पर रहने वाला संदिग्ध रोहिंग्या अरेस्ट
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में गरजा बाबा का बुलडोजर, पांचाल घाट पर अवैध कब्जे हुए जमींदोज
uksssc exam postponed
UKSSSC Exam को लेकर नया अपडेट, अब नहीं होगी 5 अक्टूबर को सरकारी भर्ती परीक्षा
baghpat news
अश्लील वीडियो बनाकर शोषण और धर्म परिवर्तन, बागपत में महिला ने मुस्लिम युवक पर आरोप
allahabad high court news
भूत भगाने के बहाने पत्नी को मार डाला..अवैध संबंध छिपाने रची साजिश, 43 साल बाद इंसाफ
bijnor news
दशकों से मुस्लिम परिवार बना रहा रावण के पुतले,दादा-पिता के बाद बेटे ने संभाली विरासत
;