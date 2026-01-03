Advertisement
यूपी के इस जिले में मस्जिद पर नहीं गरजेगा 'बाबा का बुलडोजर', सरकारी दफ्तरों में छुट्टी के चलते टली कार्रवाई, जानिये क्या होगा आगे?

Sambhal Bulldozer Action Update: संभल जिले के सलेमपुर सलार की मदीना मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई टल गई है. आज सरकारी दफ्तरों के अवकाश के चलते इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है. अब एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई के लिए अगली तारीख तय की जाएगी. जानिये पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 01:15 PM IST
Sambhal News
Sambhal News

Sambhal Bulldozer Action Update: संभल के सलेमपुर सलार गांव उर्फ हाजीपुर में सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन अभी मदीना मस्जिद के अवैध निर्माण पर होने वाला बुलडजोर एक्शन टल गया है. बताया जा रहा है कि सरकारी दफ्तरों के अवकाश के चलते आज यह कार्रवाई टल गई है. 

ग्रामीणों को अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश
बुलडोजर एक्शन की अगली तारीख तय की जाएगी. फिलहाल ग्रामीणों को खुद ही मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए गए है. यह संभल तहसील क्षेत्र के सलेमपुर सलार गांव में ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद के निर्माण का मामला है. पहले लंबी कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन रविवार को अतिक्रमण हटाने की प्लानिंग थी.

बुलडोजर एक्शन के लिए विशेष टीम गठित
यहां बुलडोजर एक्शन के लिए एसडीएम ने विशेष टीम गठित कर दी है. इस टीम में नगर पालिका और नगर पंचायत प्रशासन का भी सहयोग रहेगा. एसडीएम रामानुज सिह का कहना है कि मामला 0.212 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि पर बनी मस्जिद से जुड़ा है. जिला प्रशासन के अभिलेखों के हिसाब से यह भूमि सरकारी श्रेणी में है. जिस पर हाजी शमीम ने कब्जा करके निर्माण कार्य किया है.

क्या है ये पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेखपाल की रिपोर्ट पर तहसीलदार कोर्ट में ग्राम पंचायत बनाम हाजी शमीम मुतवल्ली के नाम से वाद दायर हुआ था. लंबे समय तक इस पर सुनवाई हुई. इस दौरान साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर मस्जिद को अवैध निर्माण मानते हुए हटाने के आदेश जारी हुए थे. जिसके बाद रविवार को बुलडोजर एक्शन करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन अभी इस कार्रवाई को टाल दिया गया है.

जब 30 साल पुरानी मदीना मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, तो सुरक्षा के लिहाज से मौके पर राजस्व टीम के साथ भारी पुलिस बल और स्थानीय निकायों के संसाधनों को तैनात किया जाएगा. ताकि संभल में किसी भी तरह की कोई परेशानी पैदा ना हो सके. जिसको ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

