संभल में आज फिर गरजेगा 'बाबा का बुलडोजर', मुबारकपुर बंद छावनी में तब्दील; सरकारी जमीन से मस्जिद हटेगी

Sambhal Bulldozer Action News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक बार फिर आज बुलडोजर चल रहा है. प्रशासन की ये कार्रवाई सुबह सवेरे ही शुरू हो गई. इससे पहले मुबारकपुर बंद छावनी में तब्दील कर दिया गया है. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस समेत फोर्स की तैनाती की गई. यह पूरी कार्रवाई डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया के आदेश पर हुई. डीएम के आदेश पर एसडीएम निधि पटेल ने नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल के निर्देशन में राजस्व टीम गठित की.

अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई

इस टीम में राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और अन्य अधिकारी शामिल हैं. इस टीम ने आज सुबह गांव पहुंचकर सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की. बताया जा रहा है कि यह टीम गाटा संख्या 623 व 630 की दोबारा पैमाइश भी करेगी. इस मामले में ग्राम प्रधानपति ने कहा कि मस्जिद हटाने से पहले स्कूलों को छोड़कर ग्राम समाज की अन्य अवैध संपत्तियों को भी हटाया जाए.

डीएम को मिली थी शिकायत

दरअसल, डीएम को मुबारकपुर बंद गांव में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत मिली थी. 28 मार्च को तहसीलदार कोर्ट से अवैध कब्जाधारियों को निर्माण हटाने के लिए नोटिस भी मिला था. जिसके बाद 28 मार्च को प्रशासन ने जमीन की पैमाइश कराई थी. 30 मार्च से स्थानीय स्तर पर मजदूर लगाकर निर्माण हटाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन 31 मार्च से मुस्लिम समुदाय ने खुद ही मदरसा गौसुल और पांच दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया था. हालांकि, यह काम पूरा नहीं हो पाया.

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मस्जिद को हटाने की मांग

5 अप्रैल को मस्जिद कमेटी और ग्राम प्रधानपति हाजी मुनव्वर की मांग पर प्रशासन ने 2100 रुपए शुल्क लेकर करीब दो घंटे में मदरसा और दुकानों को ध्वस्त कराया था. गांव वालों ने मस्जिद को खुद नहीं तोड़ा और इसे हटाने के लिए प्रशासन से ही मांग की थी. अब आज मुख्य मस्जिद और उसकी करीब 35 फीट ऊंची मीनार को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई.

क्या बोले लेखपाल?

लेखपाल सुरेंद्र कुमार की मानें तो असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में गाटा संख्या 630 खेल के मैदान के रूप में दर्ज है, जिसके करीब 150 वर्गमीटर हिस्से पर मदरसा और मस्जिद का निर्माण हुआ था. वहीं गाटा संख्या 623, जो खाद के गड्ढे के लिए आरक्षित है, उसकी 540 वर्गमीटर भूमि पर मदरसा, मस्जिद और पांच दुकानें बनी थीं. इसी गाटा में एक मकान की बैठक और रास्ता भी है. रिपोर्ट्स की मानें तो करीब ढाई बीघा जमीन पर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल भी बने हैं, जो अभिलेखों में खेल के मैदान के नाम पर हैं.

मदरसा और दुकानों को गिराने के लिए गांव के आबिद को 80 हजार रुपए का ठेका मिला था. जिन दुकानों को ध्वस्त किया गया, उनमें हामिद की समोसा-पकौड़े की दुकान, अफजल की सब्जी की दुकान, शाने आलम की नाश्ते की दुकान, फरमान का मेडिकल स्टोर और अजगर का जन सेवा केंद्र था.

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