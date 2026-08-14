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संभल में बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार; मेले से अगवा 4 साल के बच्चे का 5 लाख में सौदा

Sambhal News: संभल से एक ऐसे बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जो बच्चों को अगवा कर लाखों रुपये में उनका सौदा करता था. पुलिस ने 3 महिलाओं समेत गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 14, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:40 PM IST
संभल में बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार; मेले से अगवा 4 साल के बच्चे का 5 लाख में सौदा

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