संभल में बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार; मेले से अगवा 4 साल के बच्चे का 5 लाख में सौदा

मामला गांव ओबरी में आयोजित उर्स मेले से शुरू हुआ. पांच अगस्त को मेले से चार वर्षीय मौ. उवेश लापता हो गया था. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. इसके बाद नौ अगस्त को वराही गांव निवासी चार वर्षीय सुलेमान भी मेले से गायब हो गया. लगातार दो बच्चों के गायब होने से पुलिस ने जांच तेज कर दी.