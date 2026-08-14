संभल में बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार; मेले से अगवा 4 साल के बच्चे का 5 लाख में सौदा

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संभल/सुनील सिंह: संभल के असमोली थाना क्षेत्र में बच्चों के अपहरण और खरीद-फरोख्त से जुड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के कथित सरगना फरीद और फैसल समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली की तीन महिलाएं भी शामिल हैं. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दो बच्चों को बरामद किया है.
मामला गांव ओबरी में आयोजित उर्स मेले से शुरू हुआ. पांच अगस्त को मेले से चार वर्षीय मौ. उवेश लापता हो गया था. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. इसके बाद नौ अगस्त को वराही गांव निवासी चार वर्षीय सुलेमान भी मेले से गायब हो गया. लगातार दो बच्चों के गायब होने से पुलिस ने जांच तेज कर दी.
80 किलोमीटर तक पीछा, दिल्ली तक जुड़े तार
पुलिस ने मेले और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. संदिग्ध बाइक की गतिविधियों का पीछा करते हुए पुलिस करीब 80 किलोमीटर दूर मुरादाबाद तक पहुंची. जांच आगे बढ़ी तो एक कार के जरिए नेटवर्क के तार दिल्ली तक जुड़े मिले.
पुलिस की सक्रियता बढ़ने पर आरोपियों ने नौ अगस्त को सुलेमान को मेले के बाहर छोड़ दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया. इसके बाद निगरानी और पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंच बनाई गई.
मांग के हिसाब से तय होता था बच्चों का सौदा
पुलिस के मुताबिक, गिरोह ऐसे छोटे बच्चों को निशाना बनाता था जो अपनी पहचान बताने की स्थिति में न हों. उवेश को मेले से उठाकर दिल्ली ले जाया गया और वहां कोमल व वंदना जैन को सौंपा गया. पुलिस का दावा है कि इस सौदे के बदले आरोपियों को करीब 5 लाख रुपये मिले.
जांच में दिल्ली की एक महिला के आईवीएफ क्लिनिक से जुड़े होने और बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त के नेटवर्क से संपर्क की बात सामने आई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने इससे पहले कितने बच्चों को निशाना बनाया.
छह आरोपी जेल भेजे गए
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फैसल, फरीद, शमशाद, कोमल, वंदना जैन और गुड्डी के रूप में हुई है. पुलिस ने सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें जेल भेज दिया है. गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और बच्चों की खरीद-फरोख्त के पुराने मामलों की भी जांच की जा रही है.
एसपी कृष्ण विश्नोई ने ऑपरेशन में शामिल असमोली थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की सराहना की है. प्रत्येक टीम को 10-10 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है.