'ईरान के लिए छाती पीटने वालों का...', संभल सीओ का नमाजियों को चेतावनी, रीलबाजों को भी अल्टीमेटम

Sambhal CO Viral Statement: संभल सीओ कुलदीप कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. जिसमें वे न सिर्फ ईरान के लिए छाती पीटने वालों को चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं, बल्कि रीलबाजों को भी अल्टीमेटम दिया हैं. जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:46 AM IST
Sambhal News

Sambhal CO Viral Statement: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सीओ कुलदीप कुमार ने सख्त संदेश दिया है. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में सीओ कुलदीप कुमार कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने सड़क पर नमाज, विदेशी मुद्दों पर नारेबाजी और माहौल बिगाड़ने वालों को लेकर अल्टीमेटम दिया है. 

कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक
सीओ कुलदीप कुमार का कहना है कि संभल में कानून से खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा. दरअसल, जिले में अलविदा जुमे और ईद के त्योहार को लेकर कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई. जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और शहर के गणमान्य लोगों ने शिरकत की. इस दौरान त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए. 

रील बनाने वालों की रेल बना देंगे-सीओ
इसी मीटिंग में सीओ कुलदीप ने कहा कि कुछ लोग ईरान के लिए छाती पीट रहे हैं कि ईरान को मार डाला, अगर इतना कुछ है तो चले जाओ ईरान. अगर उस झगड़े का हमारे देश में कानून व्यवस्था पर असर होगा तो हम बढ़िया वाला इलाज करेंगे. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि जो रील बनाने के चक्कर में होगा उसकी हम रेल बना देंगे. हम सब त्योहार मनाने में आपके साथ हैं, लेकिन कोई एक आदमी सभी व्यवस्थाओं को आकर पलीता लगा दे ये हमें बर्दाश्त नहीं है. 

सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं
सीओ असमोली कुलदीप सिंह का कहना है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या न पैदा हो. किसी भी स्थिति में मस्जिद के बाहर या सड़क पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी. नमाज केवल मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी. प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया कि अगर किसी मस्जिद में अधिक भीड़ होती है तो एक ही स्थान पर दो बार नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ईरान या इजरायल के समर्थन में नारेबाजी पड़ेगी महंगी
इसके अलावा प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों जैसे ईरान या इजरायल के समर्थन में नारेबाजी या गुणगान करने की अनुमति नहीं होगी. ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सीओ ने वीडियो में कहते दिखे कि दुनिया के दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है. हिंदुस्तान में कुछ लोगों को बेवजह खुजली मची हुई है. अगर किसी को किसी दूसरे देश से इतना ही लगाव है तो वह जहाज में बैठकर वहीं चला जाए. वहीं जाकर उनका समर्थन करें.

उधर, प्रशासन को भरोसा दिलाया गया है कि सभी नियमों का पालन करेंगे और त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाएंगे. ताकि शहर में अमन-चैन का माहौल बना रहे. फिलहाल संभल में ईद और जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट है. 

