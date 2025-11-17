Advertisement
Zee UP-UttarakhandSambhal

Sambhal News: हरिहर सेना करेगी संभल के विवादित स्थल की परिक्रमा, क्या मिली है अनुमति! जनपद में BNS की धारा 163 लागू

Sambhal News: हरिहर सेना 19 नवंबर को Sambhal शाही जामा मस्जिद के ‘विवादित स्थल’ के ढाई किलोमीटर क्षेत्र की परिक्रमा करेगी.  हरिहर सेना के संस्थापक और कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राज गिरि ने ऐलान किया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:49 AM IST
Sambhal News
Sambhal News

संभल/सुनील सिंह: विवादित जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने के कोर्ट में दावे का 1 साल पूरा होने पर कैला देवी के महंत ऋषिराज गिरी ने 19 नवंबर को विवादित ढांचे के परकोटे की परिक्रमा के लिए '' श्री हरिहर स्थल परिक्रमा पदयात्रा'' निकालने का ऐलान किया है. मंहत ऋषिराज गिरी के एलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है. विवादित जामा मस्जिद / श्री हरिहर मंदिर स्थल की सुरक्षा बढ़ाई गई है. इस वक्त शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर स्वामित्व विवाद की सुनवाई जिला अदालत और उच्चतम न्यायालय में चल रही है.

जनपद में BNS की धारा 163 है लागू
जनपद में BNS की धारा 163 लागू है. ,जुलूस ,पदयात्रा निकालने पर है पाबंदी लगी है.,महंत बोले , धार्मिक पदयात्रा निकालना हमारा अधिकार है.  महंत ऋषिराज गिरी विवादित ढांचे के श्री हरिहर मंदिर होने के दावे की कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों में शामिल है.  महंत ऋषिराज गिरी सीएम योगी के बेहद करीबी माने जाते हैं.

पदयात्रा का पूरा कार्यक्रम बताया
मंहत ऋषिराज गिरी ने कहा कि यात्रा सुबह 10 बजे से शुरू होगी और मोतीनगर होकर कैला देवी मंदिर लौटने से पहले ‘विवादित परिसर’ की बाहरी सीमा के चारों ओर ढाई किलोमीटर की पैदल यात्रा की जाएगी. गिरि ने कहा कि यह पद यात्रा पिछले साल 19 नवंबर को स्थल पर किए गए सर्वेक्षण के एक साल पूरे होने पर आयोजित की जा रही है. महंत ने कहा, ”हमारा संदेश साफ है. हरिहर मंदिर एक मंदिर था, है और रहेगा.  मामला अदालत में है और हम न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हैं. हम केवल हरिहर मंदिर परिसर की परिक्रमा करेंगे।”

कब हुई थी हिंसा
हिंदू पक्ष के कुछ वर्गों का दावा है कि संभल में स्थित मुगलकालीन जामा मस्जिद पूर्व में हरिहर मंदिर को ध्वस्त करके बनायी गयी थी. इस मामले को लेकर पिछले साल नवंबर में एक स्थानीय कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने मस्जिद परिसर का 19 नवंबर को सर्वे किया था.  उसके बाद 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी और इस दौरान गोली चलने की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मियों समेत अनेक लोग घायल हो गये थे.

