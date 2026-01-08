Advertisement
'रिश्तेदार' बनकर लाखों की ठगी, संभल पुलिस ने दबोचा शातिर ठगों का गैंग, 11 राज्यों में फैला नेटवर्क

Sambhal News: संभल से साइबर फ्रॉड का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां शातिर ठग गिरोह लोगों के मोबाइल फोन हैक कर परिचित और रिश्तेदार बनकर लोगों से रकम ठगते थे. पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:17 AM IST
Sambhal Cyber Fraud Gang Arrest: यूपी के संभल जिले से साइबर फ्रॉड का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां शातिर ठग गिरोह लोगों के मोबाइल फोन हैक कर परिचित और रिश्तेदार बनकर लोगों से रकम ठगते थे. पुलिस ने 11 राज्यों के लोगों से लाखों की ठगी करने वाले साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश कर ठग गिरोह के सरगना शाहरुख समेत 5 ठगों को गिरफ्तार किया है.

11 राज्यों में ठगी के मामले
शातिर अपराधी और ठग शाहरुख अपने साथी सलमान और अमान के साथ मिलकर दिल्ली, बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर समेत 11 से अधिक राज्यों में ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था. पुलिस को गिरोह के सरगना शाहरुख और उसके साथियों के पास 11 राज्यों की 10 से अधिक बैंकों के खाते मिले हैं. पुलिस को इन खातों में 12 लाख से अधिक की ठगी की रकम भी मिली है. ठग गिरोह के खिलाफ 11 राज्यों में ठगी के मामलों के 25 केस दर्ज हैं. पुलिस ने ठग गिरोह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दिया है.

बहजोई इलाके का मामला
संभल में साइबर ठग गिरोह के पर्दाफाश का मामला बहजोई थाना इलाके का है. अपर पुलिस अधिक्षक (दक्षिणी) अनुकृति शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस प्रदेश में साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है , इसी अभियान के दौरान देश के 11 राज्यों में साइबर ठगी के मामले में 25 केस दर्ज होने का मामला सामने आया था. इन सभी केस की तफ्तीश के लिए भारत सरकार के NCRP पोर्टल पर बैंक खातों की जांच के दौरान ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे म्यूट बैंक खातों का खुलासा हुआ था.

जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बैंक खातों से लेनदेन करने वाले लोगों की जांच की गई तो बहजोई थाना इलाके भवन गांव के रहने वाले शातिर अपराधी शाहरुख और उसके साथी सलमान और अमान के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ साइबर ठग गिरोह संचालित किए जाने की जानकारी सामने आई. शाहरुख के ठग गिरोह की जानकारी जुटाने के बाद शाहरुख और उसके साथी सलमान ,अमान और अन्य 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

ऐसे देते थे ठगी को अंजाम
पुलिस ने गिरफ्तार किए गए साइबर ठग गिरोह के सरगना शाहरुख और उसके साथियों से पूछताछ की तो यह जानकारी सामने आई कि शातिर शाहरुख अपने साथी सलमान, अमान और अन्य साथियों के साथ गिरोह बनाकर देश के 11 राज्यों के लोगों के मोबाइल फोन हैक कर रिश्तेदार और परिचित बनकर लोगों के बैंक खातों से रकम उड़ा रहे थे. जांच के दौरान ठग गिरोह द्वारा मोबाइल हैक करने के बाद मोबाइल फोन के डेटा में मौजूद युवतियों और महिलाओं के फोटो को एडिट कर अश्लील बनाकर महिलाओं से ब्लैकमेलिंग का भी खुलासा हुआ है.

