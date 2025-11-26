Advertisement
Zee UP-UttarakhandSambhal

जनेटा शरीफ दरगाह की इंतजामिया कमेटी को बड़ा झटका, मोअज्जमी उर्स पर प्रशासन की सख्ती

Sambhal News: बनियाठेर थाना इलाके के जनेटा गांव के रहने वाले मोहम्मद जावेद ने हर साल बिना परमीशन के उर्स लगाए जाने के मामले में दरगाह की इंतजामिया कमेटी की शिकायत प्रशासन से की थी. इसके बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. 

Nov 26, 2025, 06:56 PM IST
जनेटा शरीफ दरगाह की इंतजामिया कमेटी को बड़ा झटका, मोअज्जमी उर्स पर प्रशासन की सख्ती

सुनील सिंह/संभल: संभल जिले में NIA और प्रशासन की जांच में फंसी बनियाठेर थाना इलाके की दरगाह जनेटा शरीफ की इंतजामिया कमेटी को एक और झटका लगा है. संभल जिला प्रशासन ने दरगाह जनेटा शरीफ पर मौजम शाह की याद में हर साल लगने वाले मोअज्जमी उर्स के आयोजन के लिए दरगाह कमेटी को अनुमति नहीं दी है. हर साल लगाए जाने वाले मोअज्जमी उर्स के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

मोअज्जमी उर्स पर लगा प्रतिबंध 
दरगाह जनेटा शरीफ पर 27 नवंबर यानी गुरुवार से मोअज्जमी उर्स का आयोजन किया जाना था. उर्स लगाए जाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही थीं. बताया जा रहा कि दरगाह की  इंतजामिया कमेटी पिछले कई वर्षों से प्रशासन की बिना अनुमति के मौजम शाह की याद में चार दिवसीय उर्स का आयोजन करती आ रही थी. दरगाह पर हर साल लगने वाले इस मोअज्जमी उर्स में देश के कई राज्यों के मुस्लिम शामिल होने के लिए दरगाह जनेटा शरीफ पहुंचते हैं. 

बिना अनुमति के लग रहा था उर्स 
बनियाठेर थाना इलाके के जनेटा गांव के रहने वाले मोहम्मद जावेद ने हर साल बिना परमीशन के उर्स लगाए जाने के मामले में दरगाह की इंतजामिया कमेटी की शिकायत प्रशासन से की थी. मोहमद जावेद की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने पुलिस से मामले की जांच कराई थी. जांच के बाद फिलहाल प्रशासन ने दरगाह की इंतजामिया कमेटी को उर्स के आयोजन की अनुमति नहीं दी है. 

अकूत संपत्ति मामले में एनआईए ने मांगी है रिपोर्ट 
उर्स के आयोजक दरगाह कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है. फिलहाल गुरुवार से मोअज्जमी उर्स के शुरू होने की उम्मीद लगाए लोग प्रशासन की अनुमति न मिलने से मायूस हैं. बता दें कि दरगाह जनेटा शरीफ के मुतवल्ली सैय्यद शाहिद मियां अकूत प्रॉपर्टी, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे समेत दरगाह में अवैध अस्पताल चलाने के मामले में फंसे हुए हैं. अकूत संपत्ति की शिकायत के मामले में NIA ने संभल पुलिस से दरगाह के मुतवल्ली सैय्यद शाहिद मियां की प्रापर्टी जांच रिपोर्ट मांगी है. 

