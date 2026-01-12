Advertisement
संभल में कुत्तों का आतंक! 9 साल की मासूम को नोच-नोचकर मार डाला

Sambhal News: यूपी के संभल जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां खेत से लौट रही एक मासूम बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया और नोच-नोच कर मार डाला.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:30 AM IST
Sambhal News: यूपी के संभल जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां खेत से लौट रही एक मासूम बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया और नोच-नोच कर मार डाला. मासूम के हाथ-पैर तक कुत्तों का झुंड खा गया. कुत्तों के हमले से मासूम की मौत से गांव में कुत्तों की दहशत है. कुत्तों पर काबू के लिए जिले में सुप्रीम और शासन के निर्देशों का प्रशासन पर कोई असर नहीं दिख रहा है.

हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र का मामला
मामला संभल के हजरतनगर गढ़ी थाना इलाके के पोटा गांव का है. जहां खेत से घर लौट रही 9 साल की बच्ची रिया को खूंखार कुत्तों के झुंड ने नोच नोच कर मार डाला. कुत्तों ने 9 साल की बच्ची को इतने वीभत्स तरीके से नोचा कि बच्ची के हाथ और पैर तक नोच कर खा गए. कुत्तों के झुंड के हमले से रिया की मौके पर ही मौत हो गई. कुत्तों के झुंड के हमले से बच्ची की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक बच्ची के शव पोस्टमार्टम जांच के लिए भेजा है.

4 लोगों की जा चुकी जान
जिले में कुत्तों के झुंड के हमलों से अब तक 3 बच्चों समेत 1 बुजुर्ग महिला की जान जा चुकी है. इसके बावजूद प्रशासन जिले में कुत्तों पर नियंत्रण के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहा है. जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर शासन कुत्तों की वे हिसाब बढ़ रही संख्या पर काबू के लिए निर्देश जारी कर चुका है. शासन ने कुत्तों पर नियंत्रण के लिए कुत्तों की नसबंदी , अस्थाई आश्रय स्थल , बनाए जाने के निर्देश जारी किए थे लेकिन जनपद में सुप्रीमकोर्ट और शासन के निर्देशों का कही भी पालन नहीं हो रहा है.

बढ़ रहे डॉग अटैक के मामले
जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुत्तों की बढ़ती तादाद का आलम यह है, कुत्तों के झुंड बीच रास्ते में घूमते रहते हैं, कुत्तों की दहशत से बच्चों और बुर्जुगों का घर से बाहर निकलना भी सुरक्षित नहीं है. जबकि जनपद में कुत्तों के हमलों से हालात यह है कि जिले में कुत्तों के हमलों से घायल 150 से 200 जिले की प्रत्येक CHC में रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं.

