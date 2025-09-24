Shambhal News: संभल में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर ठगी का केस, फॉलिकल गलोबल कंपनी के नाम पर हेराफेरी का आरोप
Shambhal News:मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, बेटे अनस और सहयोगी पर संभल में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ. फेशियल कंपनी के जरिए बिटकॉइन निवेश का लालच देकर करोड़ों वसूले, रिटर्न न मिलने पर खुलासा हुआ। पुलिस जांच जारी है.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:11 AM IST
Sambhal/Sunil Singh: उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे अनस और एक अन्य साथी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है. आरोप है कि इन लोगों ने अपनी कंपनी फेशियल के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपये वसूले और कंपनी बंद कर फरार हो गए

निवेश के नाम पर ठगी का आरोप
पीड़ितों का कहना है कि 2023 में जावेद हबीब अपने बेटे अनस के साथ संभल आए थे. यहां रॉयल पैलेस, सराय तारीन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को कंपनी में निवेश का ऑफर दिया. बताया गया कि कंपनी निवेशकों को 50 से 75 प्रतिशत तक का मुनाफा देगी. जावेद हबीब की छवि और नाम पर भरोसा करते हुए संभल सहित आसपास के जिलों से लगभग 150 लोगों ने कंपनी में निवेश कर दिया.

बिटकॉइन और बाइनैश कॉइन में निवेश का लालच
कंपनी की ओर से निवेशकों को बताया गया कि उनका पैसा बिटकॉइन और बाइनैश कॉइन की ट्रेनिंग और ट्रेडिंग में लगाया जाएगा. कंपनी का दावा था कि निवेशकों को निश्चित समय में मोटा मुनाफा मिलेगा. लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा कराए.

रिटर्न न मिलने पर हुआ खुलासा
काफी समय बीत जाने के बाद भी जब निवेशकों को किसी प्रकार का भुगतान नहीं मिला, तो उन्होंने कंपनी से पैसे वापस मांगे. लेकिन न तो रिटर्न मिला और न ही कंपनी की ओर से कोई जवाब. धीरे-धीरे यह साफ हो गया कि कंपनी ने निवेशकों से पैसे लेकर ठगी की है.

पुलिस जांच में आरोपों की पुष्टि
एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि थाना रायसती क्षेत्र में पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी. ASP आलोक भाटी ने मामले की जांच की. जांच में पाया गया कि जावेद हबीब, उनके बेटे अनस और एक अन्य सहयोगी ने फेशियल कंपनी के नाम पर निवेशकों को ठगा. पुलिस के अनुसार, पीड़ितों से वसूले गए पैसों का कोई रिटर्न नहीं दिया गया. 

मुकदमा दर्ज, जांच जारी
पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कंपनी के जरिए कितने लोगों से कितनी रकम वसूली गई और इसका इस्तेमाल कहां किया गया.

