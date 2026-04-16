अवैध संबंध में रिश्तों का कत्ल: प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या; संभल किसान हत्याकांड में बड़ा खुलासा

सुनील सिंह/संभल:संभल जिले में एक किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, अवैध संबंधों के चलते दोनों ने मिलकर किसान की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया. इस पूरे मामले का खुलासा एसपी कृष्ण विश्नोई ने किया. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया है.

क्या है पूरी घटना

घटना धनारी थाना क्षेत्र के भिरावटी गांव की है, जहां 45 वर्षीय किसान नरेश यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. नरेश मंगलवार की रात खाना खाने के बाद रोज की तरह अपने खेत पर लहसुन की फसल की रखवाली करने गया था. आमतौर पर वह सुबह चार बजे तक घर लौट आता था, लेकिन इस बार वह वापस नहीं आया. सुबह तक कोई खबर न मिलने पर परिजनों को चिंता हुई.

नरेश की पत्नी शीला देवी जिसने खुद ही प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या को अंजाम दिया था, दिखावे के लिए अपने जेठ मदनपाल को खेत पर जाकर देखने के लिए भेजा. जब मदनपाल खेत पर पहुंचे तो उन्होंने नरेश को मृत अवस्था में पाया. यह खबर मिलते ही परिवार और गांव के लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

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नरेश के गले पर मिले थे निशान

प्रारंभिक जांच में मृतक के गले पर निशान पाए गए. उसके गले में अंगोछा कसा हुआ था और दोनों हाथ उसी को पकड़ने की स्थिति में थे, जिससे अंदेशा हुआ कि गला घोंटकर हत्या की गई है. मौके से मिले साक्ष्यों को जुटाकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था

अवैध संबंधों में प्रेमी की हत्या

शुरुआत में मृतक की पत्नी ने जमीन विवाद का आरोप लगाते हुए परिवार के ही तीन लोगों पर हत्या का शक जताया था. लेकिन पुलिस ने जब गहराई से जांच की और कॉल डिटेल्स व अन्य सबूत खंगाले, तो मामला पूरी तरह पलट गया. पूछताछ के दौरान सच्चाई सामने आई कि पत्नी की शीला देवी का एक व्यक्ति से प्रेम संबंध था और इसी रिश्ते में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई.

पुलिस ने बताया

पुलिस के मुताबिक, घटना की रात आरोपी प्रेमी खेत पर पहुंचा और दोनों ने मिलकर अंगोछे से नरेश का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले की आगे की जांच जारी है.

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