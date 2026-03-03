ईरान में जंग के साये में संभल के 50+ छात्र फंसे, परिजनों ने लगाई सुरक्षित वापसी की गुहार

संभल न्यूज/सुनील सिंह: अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालातों ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सिरसी कस्बे में रहने वाले दर्जनों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. संभल तहसील क्षेत्र के शिया मुस्लिम बाहुल्य सिरसी कस्बे के 50 से अधिक छात्र इस समय ईरान में फंसे हुए हैं. परिजनों ने भारत सरकार से अपील करते हुए अपने बच्चों को सुरक्षित भारत वापस लाने की मांग की है.

ईरान के तीन शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं छात्र

जानकारी के अनुसार, सिरसी कस्बे के छात्र पिछले कई वर्षों से ईरान के विभिन्न शहरों तेहरान, इस्फहान और मशहद में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. इनमें इंजीनियरिंग, मेडिकल (डॉक्टरी) और इस्लामिक स्टडीज की पढ़ाई करने वाले छात्र शामिल हैं. फंसे छात्रों में बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्राएं भी बताई जा रही हैं, जिससे परिवारों की चिंता और बढ़ गई है.

इंटरनेट बंद होने से टूटा परिवारों से संपर्क

खबर के मुताबिक, हालात उस समय और गंभीर हो गए जब ईरान में युद्ध जैसी स्थिति के चलते कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गईं. इंटरनेट बंद होने के कारण पिछले कुछ दिनों से परिजनों की अपने बच्चों से बातचीत नहीं हो पा रही है. लगातार संपर्क न होने से परिवार के लोग बेहद परेशान और चिंतित नजर आ रहे हैं.

छात्रों के छात्राओं के फंसे होने से बढ़ी चिंता

परिजनों का कहना है कि पहले बच्चों से नियमित रूप से फोन और वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हो जाती थी, लेकिन अब अचानक संपर्क टूट जाने से अनहोनी की आशंका सताने लगी है. कई परिवारों ने बताया कि वहां की स्थिति को लेकर मीडिया में आ रही खबरों ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी है.

परिजनों ने केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार

स्थानीय लोगों और परिजनों ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से मांग की है कि ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा जरूरत पड़ने पर विशेष अभियान चलाकर उन्हें सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जाए. परिजनों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में सरकार से ही उन्हें उम्मीद है.

सिरसी कस्बे में बेचैनी और दुआओं का माहौल

सिरसी कस्बे में इन दिनों लगभग हर घर में चिंता का माहौल है. माता-पिता अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं और जल्द सुरक्षित वापसी की राह देख रहे हैं. वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी मामले की जानकारी जुटाई जा रही है.

