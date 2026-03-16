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'चूहे की मौत भी हुई तो पूरा खानदान खत्म करा दूंगा...' होली मिलन समारोह में BJP नेता का विवादित बयान, वीडियो वायरल

Sambhal News:  संभल से बीजेपी नेता संजीव यादव का एक विवादित बयान सामने आया है.  जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.   बता दें कि उनका बयान अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 16, 2026, 12:40 PM IST
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bjp leader sanjeev yadav
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संभल/सुनील सिंह: संभल जिले के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान हापुड़ के बीजेपी नेता संजीव यादव का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. कार्यक्रम के दौरान मंच से दिए गए उनके बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

बताया जा रहा है कि गुन्नौर क्षेत्र के रजपुरा गांव में आयोजित होली मिलन समारोह में पहुंचे संजीव यादव ने मंच से स्थानीय नेताओं को खुली चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अगर उनके किसी भी कार्यकर्ता को षड्यंत्र का शिकार बनाया गया तो वह उसका 'इलाज कर देंगे.'

अपने संबोधन में उन्होंने और भी सख्त लहजे में कहा कि अगर उनके कार्यकर्ताओं के साथ किसी तरह की घटना हुई या 'चूहे की मौत' भी हुई तो वह 'पूरा खानदान खत्म करा देंगे.'  उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई.

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भाषण के दौरान संजीव यादव ने यह भी दावा किया कि उनकी नजदीकी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से है. इसके साथ ही उन्होंने गुन्नौर विधानसभा सीट से 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया.

बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के रजपुरा गांव में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान हुआ था, जहां हापुड़ से पहुंचे बीजेपी नेता संजीव यादव बतौर अतिथि शामिल हुए थे. स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि संजीव यादव के खिलाफ हापुड़ में ठगी, दबंगई और अवैध हथियार बरामदगी जैसे कई मामले थानों में दर्ज बताए जाते हैं. हालांकि इन मामलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.

फिलहाल उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. वहीं आम लोगों के बीच भी इस बयान को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. 

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