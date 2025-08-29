Sambhal News: जुमे की नमाज को लेकर संभल में हाई अलर्ट, दंगे की रिपोर्ट लीक होने के बाद टेंशन, जानें क्या है ताजा हाल?

Sambhal News: संभल दंगों पर न्यायिक आयोग की 450 पन्नों की रिपोर्ट लीक हो गई है. जिसके बाद जिले में टेंशन बढ़ गई है. इस रिपोर्ट के आने के बाद डीजीपी मुख्यालय ने मुरादाबाद रेंज के सभी जिलों खासकर संभल में हाई अलर्ट जारी किया है. जुमे की नमाज को देखते हुए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है. संभल के शाही जमा मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है. इसमें सोशल मीडिया और नमाज के दौरान दिए जाने वाले भाषणों पर कड़ा पहरा है.

रिपोर्ट लीक होने पर तनाव

संभल में चप्पे-चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर है. दरअसल, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के गोपनीय होने के बावजूद अहम बिंदू लीक हो गए थे. जिससे शहर में तनाव जैसे हालात हैं. जो जानकारियां लीक्ड हुई हैं, उसके आधार पर संभल में हुए दंगों को एक गहरी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है. इसमें संभल के बदलते डेमोग्राफिक समीकरणों की ओर संकेत दिया गया है.

लखनऊ में सनातन मार्च

लीक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिले में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है. सूत्रों का कहना है कि आजादी के समय शहर की नगरपालिका में हिंदुओं की आबादी 45% थी. अब ये घटकर सिर्फ 15-20% रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 85% तक पहुंच गई है. अब इस मामले को लेकर विश्व हिन्दू रक्षा परिषद आज लखनऊ में सनातन मार्च निकालने वाला है. सनातन मार्च में संभल चलो का शंखनाद होगा. लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पर भी जुमे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं.

