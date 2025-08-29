Sambhal News: जुमे की नमाज को लेकर संभल में हाई अलर्ट, दंगे की रिपोर्ट लीक होने के बाद टेंशन, जानें क्या है ताजा हाल?
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2900877
Zee UP-UttarakhandSambhal

Sambhal News: जुमे की नमाज को लेकर संभल में हाई अलर्ट, दंगे की रिपोर्ट लीक होने के बाद टेंशन, जानें क्या है ताजा हाल?

Sambhal News: संभल दंगों पर रिपोर्ट लीक होने से तनाव बढ़ता जा रहा है. जिसके चलते डीजीपी मुख्यालय ने मुरादाबाद रेंज के सभी जिलों खासकर संभल में हाई अलर्ट जारी किया है. संभल शाही जमा मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sambhal News
Sambhal News

Sambhal News: संभल दंगों पर न्यायिक आयोग की 450 पन्नों की रिपोर्ट लीक हो गई है. जिसके बाद जिले में टेंशन बढ़ गई है. इस रिपोर्ट के आने के बाद डीजीपी मुख्यालय ने मुरादाबाद रेंज के सभी जिलों खासकर संभल में हाई अलर्ट जारी किया है. जुमे की नमाज को देखते हुए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है. संभल के शाही जमा मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है. इसमें सोशल मीडिया और नमाज के दौरान दिए जाने वाले भाषणों पर कड़ा पहरा है. 

रिपोर्ट लीक होने पर तनाव
संभल में चप्पे-चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर है. दरअसल, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के गोपनीय होने के बावजूद अहम बिंदू लीक हो गए थे. जिससे शहर में तनाव जैसे हालात हैं. जो जानकारियां लीक्ड हुई हैं, उसके आधार पर संभल में हुए दंगों को एक गहरी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है. इसमें संभल के बदलते डेमोग्राफिक समीकरणों की ओर संकेत दिया गया है. 

लखनऊ में सनातन मार्च
लीक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिले में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है. सूत्रों का कहना है कि आजादी के समय शहर की नगरपालिका में हिंदुओं की आबादी 45% थी. अब ये घटकर सिर्फ 15-20% रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 85% तक पहुंच गई है. अब इस मामले को लेकर विश्व हिन्दू रक्षा परिषद आज लखनऊ में सनातन मार्च निकालने वाला है. सनातन मार्च में संभल चलो का शंखनाद होगा. लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पर भी जुमे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Sambhal News: हरिहर मंदिर के मिले साक्ष्य, फिर निकलेगा बाबर का जिन्न, संभल हिंसा की रिपोर्ट ने सबको चौंकाया

TAGS

sambhal riotsjudicial commission reportJuma NamazSambhal ViolenceSambhal news

Trending news

Unnao News
उन्नाव में युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या, तड़प-तड़प कर तोड़ा दम
sambhal riots
जुमे की नमाज को लेकर संभल में हाई अलर्ट, दंगे की रिपोर्ट लीक होने के बाद टेंशन
Aligarh Rain
बदरा के इंतजार में आंखें, नोएडा में झमाझम बारिश तो अलीगढ़ के आसमान में सूरज का बसेरा
Varanasi Rain Alert
वाराणसी में बादलों का पहरा!फिर होगी गरज-चमक के साथ बेतहाशा बारिश,ये है नई भविष्यवाणी
Akash Anand
आकाश आनंद बने BSP में दूसरे पावरफुल नेता, मायावती ने भतीजे को बनाया राष्ट्रीय संयोजक
Gorakhpur Weather today
गोरखपुर समेत इन जिलों में होगी घनघोर बारिश, मॉनसून को लेकर आया ये बड़ा अपडेट
Chamoli Cloudburst News
देवाल के मोपाटा और रुद्रप्रयाग में बादल फटा,पति-पत्नी लापता, मलबे में दबे कई जानवर
UP Encounter
माफ कर दो बाबूजी....गोली लगते ही गिड़गिड़ाया चैन स्नैचर, गाजियाबाद पुलिस ने धर दबोचा
cm yogi in kashi
वाराणसी दौरे पर सीएम योगी, बाढ़ राहत कार्यों का लेंगे जायजा, हाई अलर्ट पर प्रशासन
weather in uttarakhand
बादल फाड़ तबाही-लैंडस्लाइड-बारिश से बेहाल उत्तराखंड,4 जिलों में घनघोर बारिश का अलर्ट
;