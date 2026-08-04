संभल जामा मस्जिद विवाद: क्या है पूरा मामला और क्यों आज सुप्रीम कोर्ट में है अहम सुनवाई?

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Supreme Court hearing Sambhal Jama Masjid case: उत्तर प्रदेश के संभल स्थित ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद का विवाद एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने है. मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें सर्वे के आदेश को बरकरार रखा गया था. आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं. यह पूरा विवाद ऐतिहासिक दावों, अदालती आदेशों और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच उलझा हुआ है.
कैसे हुआ था विवाद की शुरुआत ?
इस पूरे विवाद की शुरुआत नवंबर 2024 में हुई, जब संभल की स्थानीय अदालत में एक दीवानी वाद दायर किया गया. याचिकाकर्ताओं का दावा था कि संभल की यह शाही जामा मस्जिद उस जगह पर बनी है जहां कभी प्राचीन हरिहर मंदिर हुआ करता था. याचिका में यह तर्क दिया गया कि मुगलकाल के दौरान मंदिर को तोड़कर या उस पर कब्जा करके इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था. इस दावे के सामने आते ही यह मामला तेजी से चर्चा का विषय बन गया.
ट्रायल कोर्ट का तुरंत सर्वे का आदेश
विवाद उस समय और गहरा गया जब संभल के ट्रायल कोर्ट ने याचिका दायर होने के पहले ही दिन यानी बिना किसी लंबी सुनवाई के, एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया. अदालत ने मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश तुरंत दे दिया. आदेश के तुरंत बाद ही प्रशासन और सर्वे टीम ने मस्जिद परिसर के अंदर जाकर जांच और निरीक्षण का काम शुरू कर दिया. इस त्वरित कार्रवाई के कारण स्थानीय स्तर पर भारी विरोध प्रदर्शन हुए और तनाव की स्थिति पैदा हो गई.
मस्जिद कमेटी का विरोध और कानूनी लड़ाई
मस्जिद प्रबंधन समिति ने इस पूरी कार्रवाई का कड़ा विरोध किया. कमेटी का कहना था कि अदालत ने उनका पक्ष सुने बिना और बिना किसी ठोस कानूनी प्रक्रिया के सर्वे का आदेश दे दिया, जो प्रार्थना स्थल कानून का भी उल्लंघन है. इस कानून के मुताबिक, 15 अगस्त 1947 के समय जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था, उसकी स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता. मस्जिद कमेटी ने इस आदेश को पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से राहत न मिलने पर मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा.
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