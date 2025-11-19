Advertisement
संभल में जुटने लगी हिंदू संगठनों की भीड़, फिर गर्माया जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद, भारी पुलिस फोर्स तैनात

Sambhal News: संभल में हिंदू सगंठनों के साथ महंत ऋषि राज गिरी द्वारा हरिहर मंदिर पदयात्रा निकालने के ऐलान के बाद शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. कैलादेवी में मंदिर में भीड़ जुटने लगी है तो वहीं पुलिस द्वारा भीड़ को रोकने के लिए लगाए गए बैरियर महंत ने हटा दिया है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 19, 2025, 01:47 PM IST
सुनील सिंह /संभल: संभल के कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी द्वारा हरिहर मंदिर पदयात्रा निकालने के ऐलान के बाद   कैला देवी मंदिर के बाहर भीड़ जुटने लगी है. हिंदू संगठनों ने इस पदयात्रा का समर्थन किया और बड़ी संख्या में पदयात्रा में हिस्सा लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं. 

वहीं पुलिस ने जिले में धारा 163 लागू होने के कारण पदयात्रा/जुलूस की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. बड़ी संख्या में प्रशासन ने पुलिस को तैनात किया है. जगह-जगह एंट्री प्वाइंट बनाए गए हैं जिनपर चेकिंग हो रही है. पुलिस ने कैली मंदिर पर भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की है, लेकिन मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि पुलिस के बैरिकेडिंग को हटा दिया है. 

बता दें कि संभल जामा मस्जिद के सर्वे को एक वर्ष पूरा हो गया है, जिसके मद्देनजर संभल में थ्री लेयर सुरक्षा लगाई गई है. संभल में 9 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. धारा 163 के तहत पूरे शहर में जगह-जगह पुलिस तैनात की गई है. आसमान से भी ड्रोन के जरिये नजर रखी जा रही है. जानकारी के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से पूरे शहर में कुल 400 CCTV और ड्रोन लगाए गए हैं. 

कौन हैं ऋषिराज गिरी 
ऋषिराज गिरी वहीं हैं जिन्होंने जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के मामले में याचिका दायर की थी. वर्तमान में वे कैला देवी मंदिर के महंत है. महंत ऋषिराज गिरी का कहना है कि पदयात्रा हमारा धार्मिक अधिकार है. पदयात्रा का विरोध करने वाले जिहादी हैं. 

अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना के प्रदेश महामंत्री ठाकुर वीरेश सिंह कैला देवी धाम पहुंचे. उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि विवादित ढांचा/हरिहर मंदिर की परिक्रमा पुरानी परंपरा है. उन्होंने कहा कि हरिहर सेना के सैनिक हरिहर मंदिर की परिक्रमा जरूर करेंगे. 

पदयात्रा पर भाजपा नेता का भड़काऊ बयान 
बीजेपी नेता राजेश सिंहल ने भी अपने भड़काऊ बयान से इस पदयात्रा के लिए लोगों में और जोश भर दिया है. साधु-संतों के मंच से भाजपा नेता राजेश सिंहल ने कहा कि जिस तरह श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था ,.उसी तरह श्री हरिहर मंदिर के लिए विवादित ढांचे की ईंट-ईंट उखाड़ लेंगे. 

