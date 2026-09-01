संभल जामा मस्जिद विवाद; सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 8 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

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Jama Masjid SC Hearing 8 September: उत्तर प्रदेश के संभल स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर जारी कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. सर्वोच्च अदालत अब इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले पर 8 सितंबर को विचार करेगी. यह याचिका मस्जिद प्रबंध समिति द्वारा दायर की गई है, जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें निचली अदालत द्वारा मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश सही ठहराया गया था. इस मामले ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे देश में वैधानिक और धार्मिक बहसों को जन्म दे दिया है.
मामले की पृष्ठभूमि और निचली अदालत का फैसला
संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद की शुरुआत तब हुई जब हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि यह मस्जिद एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी. हिंदू पक्ष ने अदालत में याचिका दाखिल कर परिसर का सर्वे कराने की मांग की ताकि वहां के ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों की जांच की जा सके. निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की अर्जी को स्वीकार करते हुए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की और विवादित इमारत का सर्वे कराने के आदेश दिए. इस आदेश के बाद मस्जिद परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी, जिसका मस्जिद कमेटी ने कड़ा विरोध किया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख और रोक का हटना
निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट होकर मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने शुरुआती चरण में निचली अदालत की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, लेकिन अंतिम सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के सर्वे वाले आदेश को पूरी तरह से वैध और सही माना. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर लगाई गई रोक को भी हटा दिया, जिससे संभल अदालत में फिर से इस मामले पर आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया. मस्जिद कमेटी के लिए यह एक बड़ा झटका था, जिसके बाद उन्होंने बिना देर किए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
1991 के पूजा स्थल कानून का कानूनी पहलू
इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय मुद्दा 'पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991'की व्याख्या का है. मस्जिद कमेटी का मुख्य तर्क यह है कि 1991 का यह कानून 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने या उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाता है. हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कहा था कि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम इस मामले की सुनवाई या प्रारंभिक जांच में कोई कानूनी बाधा नहीं बनता है. हाई कोर्ट का मानना था कि किसी स्थल का धार्मिक स्वरूप क्या था, यह तय करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य जुटाना इस कानून का उल्लंघन नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की याचिका
हाई कोर्ट के इसी रुख को मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. मस्जिद कमेटी का कहना है कि सर्वे की अनुमति देने से देश के 1991 के कानून की आत्मा प्रभावित होगी और इससे पुराने विवादों को फिर से तूल मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब 8 सितंबर की तारीख तय किए जाने से दोनों पक्षों की नजरें देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिक गई हैं. 8 सितंबर को होने वाली सुनवाई यह तय करने में बेहद निर्णायक साबित होगी कि क्या संभल जामा मस्जिद के सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अंतरिम रोक लगाकर निचली अदालत की कार्यवाही को सीमित करेगा.