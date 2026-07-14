संभल जामा मस्जिद विवाद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 जुलाई तक टली

'प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट' पर क्या कहा?

इस पूरे मामले में सबसे अहम बिंदु 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991' (पूजा स्थल कानून) है. यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 के समय जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था, उसकी प्रकृति को बदला नहीं जा सकता. मस्जिद कमेटी का तर्क था कि यह कानून इस मामले पर रोक लगाता है. लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए साफ कहा कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस मामले की सुनवाई में कोई बाधा नहीं बनता. हाई कोर्ट की इस टिप्पणी ने कानूनी विशेषज्ञों के बीच भी एक नई बहस छेड़ दी है.