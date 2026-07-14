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संभल जामा मस्जिद विवाद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 जुलाई तक टली

Sambhal News : संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 21 जुलाई तक के लिए टाल दिया है. यह विवाद मस्जिद के सर्वे और वहां की ऐतिहासिक स्थिति को लेकर है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 14, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:57 PM IST
संभल जामा मस्जिद विवाद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 जुलाई तक टली
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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