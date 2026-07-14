संभल जामा मस्जिद विवाद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 जुलाई तक टली

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Sambhal News : उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 21 जुलाई तक के लिए टाल दिया है. यह विवाद मस्जिद के सर्वे और वहां की ऐतिहासिक स्थिति को लेकर है, जो अब देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है.
क्या है पूरा मामला?
संभल की जामा मस्जिद को लेकर निचली अदालत में एक याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता का दावा है कि यह मस्जिद मूल रूप से एक प्राचीन मंदिर के स्थान पर बनी है. इसी दावे के आधार पर निचली अदालत ने विवादित इमारत का सर्वे कराने के लिए एक 'एडवोकेट कमिश्नर' नियुक्त करने का आदेश दिया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति का निचली अदालत का आदेश पूरी तरह से सही है. इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक को भी हटा दिया, जिससे अब सर्वे का रास्ता साफ हो गया है.
'प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट' पर क्या कहा?
इस पूरे मामले में सबसे अहम बिंदु 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991' (पूजा स्थल कानून) है. यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 के समय जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था, उसकी प्रकृति को बदला नहीं जा सकता. मस्जिद कमेटी का तर्क था कि यह कानून इस मामले पर रोक लगाता है. लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए साफ कहा कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस मामले की सुनवाई में कोई बाधा नहीं बनता. हाई कोर्ट की इस टिप्पणी ने कानूनी विशेषज्ञों के बीच भी एक नई बहस छेड़ दी है.
अब आगे क्या?
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. मस्जिद कमेटी का मानना है कि इस तरह के सर्वे से साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और यह 1991 के कानून की भावना के खिलाफ है. फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 21 जुलाई तक के लिए टाल दिया है. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या निचली अदालत द्वारा आदेशित सर्वे की प्रक्रिया जारी रहेगी या उस पर कोई नई रोक लगाई जाएगी.