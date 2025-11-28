Advertisement
यूपी के इस जिले में फार्मेसी की आड़ में चल रहा था अवैध अस्पताल, सिटी मजिस्ट्रेट ने किया भंडाफोड़

Sambhal News: संभल जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर फार्मेसी की आड़ में चल रहे  अवैध अस्पताल का सिटी मजिस्ट्रेट ने भंडाफोड़ किया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 28, 2025, 12:49 PM IST
Sambhal magistrate busted An illegal hospital
Sambhal magistrate busted An illegal hospital

Sambhal illegal Hospital News/सुनील  सिंह: यूपी के संभल जिले  में गुरुवार को सिटी मजिस्ट्रेट की अचानक छापेमारी में एक मेडिकल स्टोर की आड़ में चलाए जा रहे अवैध अस्पताल का खुलासा हुआ. कार्रवाई के दौरान 'लाइफ लाइन फार्मेसी' के नाम से संचालित दुकान के पीछे इलाज और संभावित ऑपरेशन के लिए उपयोग होने वाला पूरा सेटअप मिला.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना नखासा क्षेत्र के हसनपुर रोड स्थित इमादुल मुल्क (गुम्बद) गांव की बताई जा रही है. जहां पर स्थित फार्मेसी का निरीक्षण किया गया. मौके पर मौजूद संचालक अरशद अली ने फार्मेसी का 2027 तक वैध लाइसेंस प्रस्तुत किया और खुद को मेडिकल स्टोर का मालिक बताया.

फार्मेसी के पीछे मिला अस्पताल जैसा सेटअप
निरीक्षण के दौरान टीम को फार्मेसी के पीछे 4–5 बेड लगे मिले. एक चैंबर में दो मरीजों का इलाज चलता पाया गया. दोनों मरीज पास के भट्टे पर काम करते हैं और वहीं उपचार करा रहे थे. चैंबर में एक मेज पर 'डॉ. उम्मेहिना' नाम की नेमप्लेट भी मिली.निरीक्षण टीम को चैंबर से सटा एक और कमरा मिला, जो प्रथम दृष्ट्या ऑपरेशन थिएटर या लेबर रूम के रूप में उपयोग किया जा रहा था. कमरे में सर्जिकल उपकरण, ड्रिप और अन्य चिकित्सा सामग्री भी पाई गई.

मजिस्ट्रेट ने दो कमरे सील कराए
अवैध गतिविधियों की पुष्टि होने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए अस्पताल के दोनों कमरों को तत्काल सील करा दिया. साथ ही क्वैक्स सेल के नोडल अधिकारी डॉ. मनोज चौधरी को विस्तृत जांच के बाद संचालक अरशद अली के खिलाफ संबंधित थाने में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए.

मजिस्ट्रेट का बयान
सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने कहा कि मेडिकल स्टोर की आड़ में पांच बेड का अस्पताल संचालित किया जा रहा था. सर्जिकल सामान और ड्रिप मिली हैं, दो मरीजों का उपचार चल रहा था. जब तक वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाते, तब तक ये कमरे सील रहेंगे. 

