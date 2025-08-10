सुनील सिंह/संभल: यूपी के संभल में एक युवक की बड़ी बर्बरता से हत्‍या कर दी गई. युवक को आधी रात घर बुलाया, इसके बाद पहले डंडों से पीटा फ‍िर प्लास से दांत उखाड़े और पेचकस से पूरे शरीर में गोद दिया. संभल पुलिस ने हत्‍याकांड का खुलासा कर दिया है.

अवैध संबंधों में हुई अनीश की हत्‍या

संभल पुलिस ने बताया कि अनीश उर्फ समीर का एक महिला सितारा के घर आना जाना था. जांच में पता चला कि अनीश और स‍ितारा का पिछले साल से अवैध संबंध था. अवैध संबंधों के दवाब से परेशान सितारा ने अपने पति रईस के साथ अनीश के मर्डर की प्लानिंग कर डाली. शनिवार को अनीश को संबंध बनाने का लालच देकर रात को लगभग 1 बजे अपने घर पर बुलाया. इसके बाद अपने पति के साथ मिलकर अनीश की हत्या कर दी.

प्‍लास से दांत उखाड़े, पेचकस से शरीर में वार

अनीश की हत्या के लिए प्लास, पेचकस और अन्य धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया. प्लास से अनीश के 4 दांत उखाड़ दिए और पूरे शरीर को पेचकस से गोद दिया. पुलिस ने बताया कि सितारा और उसके पति रईस ने अनीश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने हत्यारे दंपति को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है. बता दें कि अनीश की मौत से पहले का लाइव वीडियो भी आया सामने है.

7 लाख रुपये कर्ज लेने की बात भी सामने आई

बताया जा रहा है कि अनीश ने आरोपी दंपति से 7 लाख रुपये का कर्ज ले रखा था. ASP राजेश श्री वास्तव ने बताया कि

पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. मृतक अनीश की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी. घटना वाले दिन अनीश लहूलुहान हालत में अपने घर पहुंचा था. उसके पूरे शरीर में पेचकस से वार किए गए थे. बाद में अनीश ने दम तोड़ दिया था.

