पूरी तरह गोपनीय रखी गई जांच, बंद हो सकती है फैक्ट्री

फैक्ट्री के भीतर की गई इस जांच पड़ताल को प्रशासन ने पूरी तरह गोपनीय रखा है. सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर सिंह इस पूरी कार्रवाई की विस्तृत जांच रिपोर्ट DM अंकित खड़ेलवाल को सौंपेंगे. हालांकि, सूत्रों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक, जांच टीम को मीट फैक्ट्री के अंदर तमाम गंभीर खामियां और नियमों का उल्लंघन मिला है. माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन जल्द ही इस मीट फैक्ट्री पर ताला लगा सकता है (फैक्ट्री को बंद करा सकता है).