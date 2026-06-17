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हाजी ब्रदर्स फिर रडार पर! संभल की मीट फैक्ट्री में प्रशासन की बड़ी रेड, बंद होने की अटकलें तेज

Sambhal Meat Factory Raid: संभल में इंडियन फ्रोजन फूड मीट फैक्ट्री पर जिला प्रशासन, NGT और पशु चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. हाजी ब्रदर्स की फैक्ट्री में नियमों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच की गई, रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 17, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:05 AM IST
हाजी ब्रदर्स फिर रडार पर! संभल की मीट फैक्ट्री में प्रशासन की बड़ी रेड, बंद होने की अटकलें तेज
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Shailesh Yadav

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शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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