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संभल/सुनिल सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल में 'इंडियन फ्रोजन फूड' मीट फैक्ट्री और इसके मालिक हाजी ब्रदर्स (एहतेशाम, रिजवान और इमरान) एक बार फिर योगी सरकार और जिला प्रशासन के कड़े निशाने पर आ गए हैं. उत्तर प्रदेश में GST, ED और Income Tax (IT) की अब तक की सबसे बड़ी रेड को लेकर सुर्खियों में आए हाजी ब्रदर्स के ठिकानों पर अब स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त टीम के साथ एक और बड़ी छापेमारी की है.
DM के निर्देश पर 3 घंटे तक खंगाले गए मानक
संभल के जिलाधिकारी (DM) अंकित खड़ेलवाल के सख्त निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर सिंह ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), पशु चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन के अफसरों की संयुक्त टीम के साथ चिमयावली गांव (सदर कोतवाली इलाका) स्थित मीट फैक्ट्री पर अचानक धावा बोल दिया. यह छापेमारी करीब 3 घंटे से अधिक समय तक चली. इस दौरान फैक्ट्री के संचालन और तय मानकों के पालन को लेकर गहनता से जांच की गई.
पूरी तरह गोपनीय रखी गई जांच, बंद हो सकती है फैक्ट्री
फैक्ट्री के भीतर की गई इस जांच पड़ताल को प्रशासन ने पूरी तरह गोपनीय रखा है. सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर सिंह इस पूरी कार्रवाई की विस्तृत जांच रिपोर्ट DM अंकित खड़ेलवाल को सौंपेंगे. हालांकि, सूत्रों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक, जांच टीम को मीट फैक्ट्री के अंदर तमाम गंभीर खामियां और नियमों का उल्लंघन मिला है. माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन जल्द ही इस मीट फैक्ट्री पर ताला लगा सकता है (फैक्ट्री को बंद करा सकता है).
तालाब पर अवैध कब्जे और रसूख का खेल खत्म!
हाजी ब्रदर्स पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करके इस मीट फैक्ट्री का निर्माण कराया है. इस मामले में पहले FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन आरोप है कि मीट कारोबारियों के रसूख के चलते अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी थी. लेकिन कल हुई इस प्रशासनिक रेड के बाद माना जा रहा है कि योगी सरकार में अब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर या सीलिंग का बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है.
अक्टूबर 2025 में पड़ी थी ED, GST और IT की महा-रेड
आपको बता दें कि यह वही हाजी ब्रदर्स हैं जिनके कोठी और मीट फैक्ट्री समेत कई ठिकानों पर पिछले साल 13 अक्टूबर 2025 को ED, GST और IT के 100 से अधिक अधिकारियों की टीम ने सूबे की सबसे बड़ी छापेमारी की थी. वह कार्रवाई लगातार 4 दिनों तक चली थी. हाजी ब्रदर्स पर पाकिस्तान के साथ अवैध फंड के लेन-देन, फर्जी कंपनियां बनाने और विदेशी फंडिंग जैसे कई संगीन आरोप हैं, जिनकी जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं.