संभल का इकलौता मिनी खेल स्टेडियम बदहाल, पानी और घास के बीच अटके खिलाड़ियों के सपने

सुधार की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे युवा

अब संभल के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं. हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब इस बदहाल मिनी स्टेडियम की सुध ली जाएगी? क्या कभी यह मैदान फिर से हरा-भरा होगा और खिलाड़ियों की गूंज से गुलजार होगा? खेल प्रेमियों ने जिला प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि जल्द से जल्द इस स्टेडियम से पानी की निकासी कराई जाए और इसकी मरम्मत करवाकर इसे दोबारा खेलने लायक बनाया जाए, ताकि युवाओं की मेहनत और उनके सपने बर्बाद होने से बच सकें.