संभल का इकलौता मिनी खेल स्टेडियम बदहाल, पानी और घास के बीच अटके खिलाड़ियों के सपने

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संभल न्यूज/सुनील सिंह : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बनाया गया इकलौता मिनी खेल स्टेडियम आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. लाखों रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार यह स्टेडियम देखरेख के अभाव में अब एक तालाब का रूप ले चुका है. यहां आने वाले खिलाड़ियों के कदम अभ्यास के लिए उठने चाहिए थे, लेकिन मैदान की स्थिति देखकर केवल निराशा हाथ लगती है.
जलभराव और घास से ढेरा मैदान
इस स्टेडियम की सबसे बड़ी समस्या जलभराव और भारी गंदगी है. थोड़ी सी बारिश होते ही पूरा मैदान पानी में डूब जाता है. जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण पानी महीनों तक भरा रहता है. इसके चलते मैदान में चारों तरफ बड़ी-बड़ी घास और जंगली पौधे उग आए हैं. जिस मैदान पर दौड़कर युवाओं को अपने सपनों को उड़ान देनी थी, वह आज पूरी तरह वीरान और बेकार पड़ा हुआ है.
सुविधाओं का अभाव और प्रशासनिक लापरवाही
संभल जिले में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए यह स्टेडियम एक बड़ी उम्मीद के रूप में शुरू किया गया था. लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और सुस्त रवैये के कारण यह अपने उद्देश्य से भटक गया है. स्टेडियम के अंदर न तो खेल उपकरण ठीक हालत में हैं और न ही मैदान को समतल रखने की कोई व्यवस्था की जाती है. स्थानीय युवाओं और खेल प्रेमियों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया.
खिलाड़ियों का भविष्य दांव पर
मैदान के तालाब में तब्दील हो जाने के कारण यहां के स्थानीय खिलाड़ियों का अभ्यास पूरी तरह रुक गया है. जो युवा खेलों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करना चाहते थे, वे आज खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं. बिना किसी उचित अभ्यास स्थल के खिलाड़ियों का मनोबल टूट रहा है.
सुधार की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे युवा
अब संभल के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं. हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब इस बदहाल मिनी स्टेडियम की सुध ली जाएगी? क्या कभी यह मैदान फिर से हरा-भरा होगा और खिलाड़ियों की गूंज से गुलजार होगा? खेल प्रेमियों ने जिला प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि जल्द से जल्द इस स्टेडियम से पानी की निकासी कराई जाए और इसकी मरम्मत करवाकर इसे दोबारा खेलने लायक बनाया जाए, ताकि युवाओं की मेहनत और उनके सपने बर्बाद होने से बच सकें.