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संभल का इकलौता मिनी खेल स्टेडियम बदहाल, पानी और घास के बीच अटके खिलाड़ियों के सपने

Sambhal News: संभल जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बनाया गया इकलौता मिनी खेल स्टेडियम आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. लाखों रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार यह स्टेडियम देखरेख के अभाव में अब एक तालाब का रूप ले चुका है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 21, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:47 PM IST
संभल का इकलौता मिनी खेल स्टेडियम बदहाल, पानी और घास के बीच अटके खिलाड़ियों के सपने
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AISource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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