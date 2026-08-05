'प्रशासन से मिली इजाजत', बुर्के में कांवड़ लाने पर घिरी तमन्ना मलिक का बड़ा दावा, धमकी के बाद पति ने मांगी सुरक्षा

राज्य चुनें
Sambhal News/ सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक अनोखा और विवादित मामला सामने आया है. असमोली थाना क्षेत्र के वदनपुर वसई गांव की रहने वाली तमन्ना मलिक हरिद्वार से कांवड़ लाने के लिए रवाना हो गई हैं. तमन्ना मलिक के इस फैसले और विशेष रूप से बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा निकालने के ऐलान के बाद से ही क्षेत्र में घमासान मचा हुआ है. जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके बुर्के में कांवड़ लाने पर कड़ा एतराज जताया है, वहीं दूसरी तरफ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है.
प्रशासनिक नोटिस और मुचलका पाबंद
तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी के इस ऐलान के बाद इलाके में शांति भंग होने की आशंका जताई जा रही थी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीएम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को नोटिस जारी किया था. इसके बावजूद पति अमन त्यागी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन के नोटिस के बाद भी तमन्ना हरिद्वार जाकर कांवड़ जरूर लाएंगी. इसी क्रम में अमन त्यागी ने एसडीएम कोर्ट पहुंचकर मुचलका दाखिल किया और कानूनी प्रक्रिया पूरी की.
एसिड अटैक की धमकी और सुरक्षा की गुहार
विवाद बढ़ने के साथ ही तमन्ना मलिक को सोशल मीडिया और फोन के जरिए धमकियां मिलने लगी हैं. उनके पति अमन त्यागी के अनुसार, तमन्ना को महाराष्ट्र से किसी अज्ञात व्यक्ति ने एसिड अटैक की धमकी दी है. इसके बाद परिवार में दहशत का माहौल है. सुरक्षा को गंभीर खतरा देखते हुए अमन त्यागी ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन से अपनी पत्नी और परिवार के लिए तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है.
प्रशासन का जताया आभार
तमाम विवादों और धमकियों के बीच तमन्ना मलिक का दावा है कि प्रशासन ने उन्हें अपनी इच्छानुसार पहनावे में कांवड़ लाने की परमिशन दे दी है. अनुमति मिलने के बाद तमन्ना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने स्थानीय प्रशासन का जमकर सराहना की और आभार व्यक्त किया. उन्होंने इस वीडियो में पुलिस प्रणाली की खूब तारीफ की. फिलहाल तमन्ना हरिद्वार के लिए रवाना हो चुकी हैं और पुलिस पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.