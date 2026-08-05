'प्रशासन से मिली इजाजत', बुर्के में कांवड़ लाने पर घिरी तमन्ना मलिक का बड़ा दावा, धमकी के बाद पति ने मांगी सुरक्षा

Sambhal News/ सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक अनोखा और विवादित मामला सामने आया है. असमोली थाना क्षेत्र के वदनपुर वसई गांव की रहने वाली तमन्ना मलिक हरिद्वार से कांवड़ लाने के लिए रवाना हो गई हैं. तमन्ना मलिक के इस फैसले और विशेष रूप से बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा निकालने के ऐलान के बाद से ही क्षेत्र में घमासान मचा हुआ है. जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके बुर्के में कांवड़ लाने पर कड़ा एतराज जताया है, वहीं दूसरी तरफ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है.