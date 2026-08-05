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'प्रशासन से मिली इजाजत', बुर्के में कांवड़ लाने पर घिरी तमन्ना मलिक का बड़ा दावा, धमकी के बाद पति ने मांगी सुरक्षा

Sambhal News: संभल जिले की तमन्ना मलिक के बुर्के में हरिद्वार से कांवड़ लाने के ऐलान के बाद विवाद खड़ा हो गया है. मुस्लिम समुदाय के विरोध और शांति भंग की आशंका के चलते एसडीएम कोर्ट ने दंपति को नोटिस जारी कर मुचलका पाबंद किया था. इस बीच महाराष्ट्र से एसिड अटैक की धमकी मिलने पर तमन्ना के पति अमन त्यागी ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है. वहीं, तमन्ना का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें इच्छानुसार पोशाक में कांवड़ लाने की अनुमति दे दी है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 05, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:49 PM IST
'प्रशासन से मिली इजाजत', बुर्के में कांवड़ लाने पर घिरी तमन्ना मलिक का बड़ा दावा, धमकी के बाद पति ने मांगी सुरक्षा
Image Credit: Sambhal News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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