पहले शराब, फिर बोंगी में कैद… पत्नी ने रची पति की मौत की साजिश, वजह जानकर सिहर उठे लोग!

Sambhal Crime News: संभल जिले  में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है  जहां जंगल में मिली लावारिस लाश की गुत्थी सुलझते ही पुलिस के खुलासे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 09, 2026, 05:01 PM IST
Sambhal police
Sambhal News/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लावारिस हालत में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और चचेरे भाई के साथ मिलकर साजिश के तहत की थी. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

कब की है ये घटना?
बीते 2 जनवरी को जुनावई थाना क्षेत्र के गांव पूरन पट्टी के जंगल में एक युवक का शव लावारिस हालत में बरामद हुआ था. शव की तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद उसकी शिनाख्त सनी, निवासी मोहल्ला ओढ़पुरा, थाना हाथरस गेट, जनपद हाथरस के रूप में हुई. पहचान मृतक की पत्नी नेहा गौतम और उसके भाई महादेव ने की थी. 

बता दें कि जब पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि इसकी हत्या गला घोंटकर की गई है. इतना ही नहीं ये भी पता चला कि इसकी पसलियों के टूटने और लीवर के क्षतिग्रस्त हुआ है. जिससे साफ हो गया कि ये हादसा नहीं बल्कि  किसी ने मर्डर किया है.  जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई. 

जब पुलिस मृतक की  पत्नी नेहा गौतम से गहन पूछताछ की गई.  पूछताछ में सामने आया कि नेहा का मायका गांव नीवरी, थाना कासगंज, जनपद कासगंज में है और वह पति के साथ हाथरस में रहती थी. आरोप है कि सनी शराब के नशे में आए दिन नेहा को प्रताड़ित करता था और मथुरा व हाथरस में अलग-अलग मामलों में जेल भी जा चुका था. उसने अपनी अधिकांश संपत्ति बेच दी थी, जिससे पारिवारिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था.

इसी दौरान नेहा के अपने चचेरे भाई अरुण और जुनावई थाना क्षेत्र के गांव सैमला करनपुर निवासी रंजीत से प्रेम संबंध हो गए. करीब चार वर्ष पहले शुरू हुए इन संबंधों के बाद नेहा प्रेमी के साथ रहने लगी थी. इसके बावजूद सनी द्वारा नेहा और उसके मायके पक्ष को लगातार परेशान किया जा रहा था.

पुलिस के अनुसार 
इसी से तंग आकर तीनों ने सनी की हत्या की साजिश रची. योजना के तहत 30 दिसंबर 2025 को नेहा ने अरुण और रंजीत को कासगंज बुलाया. 31 दिसंबर 2025 को पटियाली में तीनों की मुलाकात हुई और सनी को रास्ते से हटाने का फैसला किया गया. फिर  1 जनवरी 2026 को नेहा ने काम के बहाने सनी को बुलाया और शाम करीब तीन बजे अरुण व रंजीत को शराब पिलाने के लिए पैसे दिए. इसके बाद उसको शराब पिलाकर जुनावई थाना क्षेत्र के जंगल में ले जाया गया.  जहां पर उसको मौत के घाट उतार दिया गया. 

आरोपियों ने  उसके शव को पेड़ से लटकाने और बाद में भूसे की बोंगी में बंद कर आग लगाने की कोशिश की लेकिन माचिस न मिलने के कारण वे शव को बाइक से ले जाते समय सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई. तभी एक दुग्ध वाहन आता देख दोनों आरोपित शव को जंगल में फेंककर फरार हो गए. 

एसपी  ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि 
मामले का खुलासा करते हुए एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की. साथ ही उत्कृष्ट कार्य के लिए थाना प्रभारी अखिलेश प्रधान और उनकी टीम को 10 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की.

