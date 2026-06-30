संभल: 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, भू-माफिया और पूर्व पालिका अध्यक्ष समेत 32 पर FIR

राज्य चुनें
Sambhal News : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाया है. तहसील क्षेत्र के तख्त गुसाईं गांव में स्थित 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की बेशकीमती सरकारी जमीन पर वर्षों से जमे भू-माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है. एसपी कृष्ण विश्नोई के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.
32 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
राजस्व विभाग के लेखपाल की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में कुल 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इस कार्रवाई का मुख्य केंद्र भू-माफिया सईदुल रहमान खां का पूरा परिवार है. पुलिस ने सईदुल रहमान की पत्नी शाहजहां बेगम और उसके दो बेटों, इबादुर्रहमान व एहसानुर्रहमान समेत उनके परिवार के कुल 17 सदस्यों को आरोपी बनाया है. इन पर सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जाने और उस पर निर्माण करने का आरोप है.
तत्कालीन पालिका अध्यक्ष और अधिकारी भी नपे
इस पूरे मामले में केवल भू-माफिया ही नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की मिलीभगत की परतें भी खुल रही हैं. एफआईआर में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और कई अन्य पालिका कर्मियों समेत कुल 15 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नामजद किया गया है. यह साफ इशारा करता है कि इतने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा बिना प्रशासनिक सहयोग के संभव नहीं था.
प्रशासन का सख्त रुख
एसपी कृष्ण विश्नोई ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी हैं. पुलिस अब उन सभी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की जांच कर रही है, जिनके सहारे इन लोगों ने बेशकीमती जमीन को अपने नाम करने या उस पर कब्जा जमाए रखने का खेल रचा था.
इलाके में चर्चा का विषय
तख्त गुसाईं गांव के इस मामले ने जिले में बड़ी बहस छेड़ दी है. ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन सार्वजनिक उपयोग की थी, जिस पर रसूखदारों ने अपनी धाक जमा रखी थी. प्रशासन की इस अचानक और बड़ी कार्रवाई ने जनता के बीच उम्मीद जगाई है कि जल्द ही सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया जाएगा.
पुलिस ने सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है. इस कार्रवाई ने उन सभी लोगों को कड़ा संदेश दिया है जो सरकारी संपत्ति को अपनी निजी जागीर समझते हैं. फिलहाल, आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है.