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संभल: 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, भू-माफिया और पूर्व पालिका अध्यक्ष समेत 32 पर FIR

Sambhal News : संभल जिले में प्रशासन ने सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाया है. तहसील क्षेत्र के तख्त गुसाईं गांव में स्थित 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की बेशकीमती सरकारी जमीन पर वर्षों से जमे भू-माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 30, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:32 AM IST
संभल: 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, भू-माफिया और पूर्व पालिका अध्यक्ष समेत 32 पर FIR
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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