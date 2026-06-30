संभल: 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, भू-माफिया और पूर्व पालिका अध्यक्ष समेत 32 पर FIR

32 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

राजस्व विभाग के लेखपाल की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में कुल 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इस कार्रवाई का मुख्य केंद्र भू-माफिया सईदुल रहमान खां का पूरा परिवार है. पुलिस ने सईदुल रहमान की पत्नी शाहजहां बेगम और उसके दो बेटों, इबादुर्रहमान व एहसानुर्रहमान समेत उनके परिवार के कुल 17 सदस्यों को आरोपी बनाया है. इन पर सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जाने और उस पर निर्माण करने का आरोप है.