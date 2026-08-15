/स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान संभल में हादसा, प्राइवेट स्कूल का छज्जा गिरा; एक छात्र की मौत, 2 गंभीर घायल

Sambhal News: संभल के असमोली थाना क्षेत्र के मदाला फतेहपुर गांव में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया. शनिवार सुबह एक निजी स्कूल के मुख्य गेट पर बना छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के समय छज्जे पर कई बच्चे मौजूद थे. मलबे की चपेट में आने से तीन बच्चे दब गए. इनमें 8 वर्षीय निजामम की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चे घायल हो गए. दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.