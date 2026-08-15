/स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान संभल में हादसा, प्राइवेट स्कूल का छज्जा गिरा; एक छात्र की मौत, 2 गंभीर घायल

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Sambhal News: संभल के असमोली थाना क्षेत्र के मदाला फतेहपुर गांव में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया. शनिवार सुबह एक निजी स्कूल के मुख्य गेट पर बना छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के समय छज्जे पर कई बच्चे मौजूद थे. मलबे की चपेट में आने से तीन बच्चे दब गए. इनमें 8 वर्षीय निजामम की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चे घायल हो गए. दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
झंडारोहण के बाद चल रही थीं बच्चों की प्रस्तुतियां
गांव में स्थित अल हसनैन पब्लिक स्कूल में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था. ध्वजारोहण के बाद बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे थे. कार्यक्रम देखने के लिए आसपास के घरों के बच्चे भी स्कूल पहुंचे थे. इसी दौरान कुछ बच्चे स्कूल के मुख्य गेट पर बने छज्जे के ऊपर चढ़ गए.
बच्चों की संख्या बढ़ने से छज्जे पर भार बढ़ गया और अचानक उसका एक हिस्सा भरभराकर नीचे आ गिरा. नीचे मौजूद बच्चे भी मलबे की चपेट में आ गए.
ग्रामीणों ने मलबा हटाकर को निकाला
हादसा होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राहत-बचाव शुरू किया और मलबा हटाकर तीनों बच्चों को बाहर निकाला. घायल निजामम (8), सैफ अली (11) और शैदाना (10) को तत्काल सीएचसी ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद निजामम को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी दोनों का उपचार शुरू कर दिया गया.
सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन मौके पर पहुंचा
घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम विकास चंद्र, सीओ असमोली अमन सिंह और थाना प्रभारी सुधीर पंवार मौके पर पहुंचे. कुछ देर बाद डीएम अंकित खंडेलवाल, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और बीएसए अलका शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंच गए. अधिकारियों ने हादसे की जानकारी ली और पीड़ित परिवार से मुलाकात की.
डीएम ने मदद का भरोसा दिया
डीएम अंकित खंडेलवाल ने बताया कि स्कूल प्राथमिक स्तर तक संचालित होता है. उनके मुताबिक, आसपास के बच्चे कार्यक्रम देखने आए थे और कुछ छज्जे पर चढ़ गए थे. बच्चों के भार से छज्जा गिरने की बात सामने आई है. उन्होंने मृतक बच्चे के परिवार को सरकारी स्तर से हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया.
एसपी ने बताया कि स्कूल की इमारत करीब 19-20 साल पुरानी है. प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह छज्जे पर बच्चों के चढ़ने से बढ़ा भार सामने आया है. परिवार ने फिलहाल किसी अन्य कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है.
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