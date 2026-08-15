Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Sambhal
  • /स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान संभल में हादसा, प्राइवेट स्कूल का छज्जा गिरा; एक छात्र की मौत, 2 गंभीर घायल

स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान संभल में हादसा, प्राइवेट स्कूल का छज्जा गिरा; एक छात्र की मौत, 2 गंभीर घायल

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान एक प्राइवेट स्कूल का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया. हादसे में एक छात्र की मौत हो गई और अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 15, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:53 PM IST
स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान संभल में हादसा, प्राइवेट स्कूल का छज्जा गिरा; एक छात्र की मौत, 2 गंभीर घायल

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
15 अगस्त पर सोना-चांदी खरीदने का प्लान? यूपी वालो खरीदने से पहले चेक करें आज के रेट
2
3
4
5