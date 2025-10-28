Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2978156
Zee UP-UttarakhandSambhal

Sambhal: रेड में हैरान करने वाला खुलासा! आंख के अस्पताल में कराई जा रही थी गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी

Sambhal News: संभल जिले में स्वास्थ्य विभाग ,पुलिस और तहसील प्रशासन की रेड में फर्जीवाड़े और गर्भवती महिलाओं की जान से खिलवाड़ किए जाने का हैरान करने वाला खुलासा हुआ है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

sambhal news
sambhal news

Sambhal News: यूपी के संभल जिले में स्वास्थ्य विभाग ,पुलिस और तहसील प्रशासन की रेड में फर्जीवाड़े और गर्भवती महिलाओं की जान से खिलवाड़ किए जाने का हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. रेड में हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन तो आंखों के इलाज के अस्पताल का मिला लेकिन यहां आंखों के अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जा रहा था.

संचालक गिरफ्तार
जिन स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के नाम से रजिस्ट्रेशन था, वह अस्पताल में नहीं मिले. आंखों के अस्पताल का संचालक मोहम्मद ओवेश खान खुद ही गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कराता था. अस्पताल में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी के द्वारा दर्ज कराई गई FIR के बाद पुलिस ने अस्पताल के संचालक मोहम्मद ओवेश खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है .

बहजोई थाना क्षेत्र का मामला
संभल जिले में हैरान करने वाला यह मामला बहजोई थाना क्षेत्र का है. पुलिस को शिकायत मिली थी कि बिना रजिस्ट्रेशन के बहजोई की कृष्ण कुंज कॉलोनी में अहसान हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है. जिसको लेकर नोडल अधिकारी डॉ विश्वास अग्रवाल, सीओ बहजोई डॉ प्रदीप कुमार सिंह व नायब तहसीलदार रजत कुमार की संयुक्त टीम ने अहसान हॉस्पिटल पर रेड की. 

Add Zee News as a Preferred Source

हॉस्पिटल में नहीं मिला स्त्री रोग विशेषज्ञ
प्रशासन की टीम की रेड के दौरान टीम को हॉस्पिटल में भर्ती की गई प्रसूता महिला मिली. जिसका हॉस्पिटल में प्रसव कराया गया था. प्रशासन की टीम ने जानकारी की गई तो अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ का कोई रजिस्ट्रेशन चिकित्सक का नहीं था, जिन चिकित्सकों के नाम से रजिस्ट्रेशन था. वह चिकित्सक मौके पर नहीं मिले. केवल एक आंखों के चिकित्सक ही मिले जो कि खुद को संचालक बता रहे थे.

आंख के अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी
जांच पड़ताल के दौरान हैरान करने वाली यह जानकारी भी सामने आई कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन आंखों के इलाज के अस्पताल का था लेकिन अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कराई जा रही थी. अस्पताल में मौजूद अस्पताल संचालक मोहम्मद ओवेश खान से अस्पताल के रजिस्ट्रेशन और अन्य कागजात मांगे तो अस्पताल संचालक मोहम्मद ओवेश अस्पताल के जरूरी कागजात नहीं दिखा पाया.

अस्पताल सील, संचालक पर FIR दर्ज
जिसके बाद प्रशासन की टीम ने अहसान अस्पताल को सील कर दिया. अहसान अस्पताल में फर्जीवाड़ा मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डा विश्वास अग्रवाल द्वारा अस्पताल संचालक मोहम्मद ओवेश खान के खिलाफ बहजोई थाने में FIR दर्ज कराई गई , FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने अस्पताल संचालक मोहम्मद ओवेश खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया .

TAGS

Sambhal news

Trending news

Jaunpur
जौनपुर में बड़ा हादसा, छठ पूजा देखने गया किशोर गोमती नदी में डूबा, मचा कोहराम
Ayodhya news
25 नवंबर को आम श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे रामलला के दर्शन! जानिए क्या है वजह?
hardoi encounter
हरदोई में हिस्ट्रीशीटर बदमाश का हाफ एनकाउंटर, 25 हजार का इनामी गोली लगने से घायल
sultanpur news
सुल्तानपुर में एक रात में 2 एनकाउंटर,5 शातिर बदमाश गिरफ्तार, तीन के पैर में लगी गोली
chandauli accident
अनियंत्रित ट्रक ने हाईवे किनारे जा रहे 3 लोगों को कुचला, मासूम समेत तीनों की मौत
Sambhal news
संभल पर फिल्म बनाने की कोशिश की तो बम से उड़ा दिया जाएगा,प्रोड्यूसर को मारने की धमकी
uttarakhand rain alert
सुबह के समय ठिठुरन,पहाड़ों पर और गिरेगा पारा, चंपावत समेत इन जिलों में बारिश के आसार
chhath puja 2025
नोएडा से अयोध्या तक श्रद्धालुओं ने छठ पूजा के आखिरी दिन दिया सूर्य को 'उषा अर्घ्य'
Sonbhadra News
छठ महापर्व पर बारिश बनी मुसीबत,तेज हवा और बारिश ने घाट की सजावट-व्यवस्थाओं को बिखेरा
Varanasi Weather
वाराणसी में दिखा चक्रवाती तूफान मोंथा का असर, दो घंटे तक झमाझम बारिश से बढ़ी ठंड