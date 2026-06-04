48 साल बाद जख्म पर मरहम, 1978 दंगा पीड़ित रस्तोगी परिवार की संभल वापसी, जानिए मामला

Sambhal 1978 Riot Case/ सुनील सिंह: 1978 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए राम शरण दास रस्तोगी के दंगा पीड़ित परिवार की आज संभल वापसी हो रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर 48 साल बाद पीड़ित परिवार की वापसी संभव हुई है. दंगा पीड़ित परिवार संभल पहुंच गया है. दंगा पीड़ित परिवार के पुनर्वास के लिए बीजेपी मंत्री जे.पी.एस. राठौर, कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह आज पीड़ित परिवार को 100 गज भूमि के आवंटन पत्र सौंपेगे.

असुरक्षा के साये में जीवन बिता रहा था परिवार

पीड़ित परिवार के पुनर्वास के लिए अवैध कब्रिस्तान की भूमि पर बुलडोजर चलवाकर अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है. इसके बाद मापी कर जमीन तैयार कराई गई है. भूमि पूजन और हवन के बाद पट्‌टा सौंपने की तैयारी है. आपको बता दें, रस्तोगी परिवार ने 1978 के सांप्रदायिक दंगों की आग में अपना मुखिया खो दिया था. जिसके लिए एक नया सवेरा हुआ है. दंगों में राम शरण दास रस्तोगी की हत्या के बाद से उनका परिवार बेघर था. पूरा परिवार असुरक्षा के साये में जैसे-तैसे अपना जीवन बिता रहा था.

सीएम योगी से लगाई थी न्याय की गुहार

इस परिवार ने प्रदेश के मुखिया सीएम योगी से न्याय और पुनर्वास की गुहार लगाई थी. जिसके बाद परिवार को फिर से अपनी जमीन पर बसाने की योजना पर काम शुरू हुआ. संभल जिला प्रशासन ने अब रास्तोगी परिवार को न सिर्फ भूमि का अधिकार दिया है, बल्कि नए घर की नींव भी रखी जा रही है. डीएम अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर मृतक रामशरण दास रस्तोगी की पुत्रवधू रुक्मन रस्तोगी को जमीन का पट्‌टा दिया जा रहा है. शेरखां सराय के बाहर चुंगी क्षेत्र में उन्हें 100 वर्गमीटर आवासीय भूमि आवंटित की गई है.

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संभल में 1978 की भयावह हिंसा

संभल में 1978 की वह भयावह हिंसा आज भी याद की जाती है. कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मार्च 1978 में भड़की हिंसा ने लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया था. हिंसा के दौरान महमूद खां सराय क्षेत्र में किराना व्यापारी राम शरण दास रस्तोगी की हत्या का आरोप लगा. इस मामले में राम शरण रस्तोगी के बेटे स्वर्गीय सुभाष चंद्र रस्तोगी ने 1978 में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. परिवार का आरोप है कि मामले की जांच आगे नहीं बढ़ी. इससे न्याय की आस अधूरी रह गई. घटना के बाद परिवार संभल से पलायन कर गया था. अब 48 साल बाद इस परिवार की वापसी हुई है.

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