संभल में मस्जिद ध्वस्तीकरण पर लगेगा ब्रेक? हाईकोर्ट पहुंची कमेटी, बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग

संभल के रावा बुजुर्ग में मस्जिद गौशुलवरा के ध्वस्तीकरण का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है. मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. मस्जिद कमेटी ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर हाईकोर्ट से रोक लगाने की मांग की है.

Last Updated: Oct 03, 2025, 07:05 PM IST
Sambhal News: संभल के रावा बुजुर्ग में मस्जिद गौशुलवरा के ध्वस्तीकरण का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है. मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. मस्जिद कमेटी ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर हाईकोर्ट से रोक लगाने की मांग की है. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मस्जिद पक्ष को जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई कल यानी शनिवार को सुबह 10 बजे होगी. जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई की.

गौरतलब है कि गुरुवार को प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी. करीब 10 साल पहले इस जमीन पर मैरिज हॉल, मस्जिद और मदरसा अवैध रूप से बनाए गए थे. कार्रवाई की शुरुआत मैरिज हॉल को गिरा गया. वहीं राजस्व विभाग ने एक महीने पहले ही नोटिस जारी कर जमीन का सर्वे किया था. 

मस्जिद कमेटी ने मस्जिद और मदरसे को गिराने के लिए चार दिन का समय मांगा है और खुद ही ढहाने की बात कही है. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गांव में सुबह से ही भारी पुलिस बल, PAC और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रही. 

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)

और पढे़ं: संभल में अवैध मैरिज हॉल पर चलेगा ‘बाबा का बुलडोजर’, मस्जिद-मदरसे पर भी लटकी तलवार, 8 जिलों की पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स तैनात

