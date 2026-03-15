संभल में बाइक और स्कूटी की जोरदार टक्कर, 3 की मौत, CHC में नहीं मिले डॉक्टर

Sambhal Road Accident: यूपी के बहजोई थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां बाइक और स्कूटी की भिड़ंत हो गई. हादसे में बाइक और स्कूटी सवार 3 लोगों की मौत हो गई. वहीं, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद शर्मनाक वाक्या देखने को मिला. हादसे में घायलों को सीएचसी अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात 3 डॉक्टर अस्पताल से गायब मिले. नर्स और वार्ड बॉय के भरोसे सीएचसी संचालित पाया गया. वहीं, हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है.

बाइक और स्कूटी की टक्कर

जानकारी के मुताबिक, रविवार शाम करीब साढ़े सात बजे चंदौसी तहसील के बहजोई थाना क्षेत्र के इस्लामनगर रोड पर मिर्जापुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी में टक्कर हो गई. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. जहां तीन लोगों की मौत हो गई. मरने की पहचान 18 वर्षीय सैफ पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला कुरेशियान कस्बा बहजोई और 18 वर्षीय सत्यवीर पुत्र महेश, गजेंद्र पुत्र वीरपाल निवासी मंडनपुर के रूप में हुई है.

अस्पताल में भारी भीड़

सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोप है कि जब घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई ले जाया गया तो वहां डॉक्टर गायब थे. बाद में घायल दो लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. 20 वर्षीय फेथ पुत्र कदीम और 18 वर्षीय आलम खान पुत्र रफ़ान निवासी गांव मिर्जापुर थाना बहजोई का इलाज चल रहा है. हादसे की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल में पहुंच गए.

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सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया

थाना प्रभारी संत कुमार ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. दो लोगों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है. सीएम योगी ने हादसे को संज्ञान में लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की है. अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

फतेहपुर में तीन डंपर टकराए

वहीं, फतेहपुर में बांदा टांडा मार्ग में ललौली थाना क्षेत्र के दसवां मिल के पास तीन डंपर आपस में टकराए गए. हादसे में एक चालक गंभीर रूप से घायल होकर केबिन में फंस गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा. डंपर चालक व खलासी बाल-बाल बच गए.

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