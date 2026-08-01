संभल में रफ्तार का कहर... तेज रफ्तार ट्रक और टेंपो की भीषण टक्कर, तीन लोगों की मौत

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Sambhal : उत्तर प्रदेश के संभल में शनिवार को दो अलग-अलग सड़क हादसे में कुल चार लोगों की मौत हो गई. मोहम्मदपुर टांडा इलाके में तेज रफ्तार ट्रक और टेम्पो की टक्कर से टेम्पो सवार तीन लोगों की मौत हो गई तो वहीं एक महिला संविदा रसोइया की सड़क दुर्घटना के चार घंटे बाद इलाज के दौरान मौत हो गई.
तेज रफ्तार ट्रक और टेम्पो की टक्कर
पहला दुर्घटना संभल कोतवाली इलाके के मोहम्मदपुर टांडा इलाके की है. यहां एक तेज रफ्तार ट्रक और टेम्पों में टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में टेम्पो सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
आवासीय विद्यालय की रसोइया की हादसे के बाद मौत
दूसरी दुर्घटना में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की संविदा महिला रसोइया की मौत हो गई. महिला रसोइया को सड़क पार करते वक्त एक तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया. बुरी तरह से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चार घंटे बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई.
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