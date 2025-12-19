कोहरे का कोहराम! कंटेनर की टक्कर से पूरा परिवार खत्म, मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर भीषण हादसा

Advertisement
Dec 19, 2025
संभल: संभल के बहजोई में एक ट्रक कंटनेर बाइक सवार एक ही परिवार के चार लोगों को रौंद डाला. इस हादसे में महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई. हादसा की वजह कोहरा बताया जा रहा है. बाइक को टक्कर मारने के बाद कंटेनर पेड़ से जा टकराया और ड्राइवर उसमें ही फंस कर रह गया.

Sambhal Accident News

