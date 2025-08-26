संभल के शिव मंदिर से हटाई गई साईं प्रतिमा, अब विराजेंगे भगवान गणेश, जानें 14 साल बाद क्यों हुआ ये बदलाव

Sunil Singh/Sambhal: संभल के एक प्राचीन शिव मंदिर में 14 साल से स्थापित साईं बाबा की प्रतिमा को मंगलवार को हटा दिया गया और फिर गंगा में प्रवाहित कर दिया गया. साईं बाबा की प्रतिमा की जगह अब गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएगी. आखिर 14 साल बाद साईं बाबा की प्रतिमा को मंदिर से क्यों हटाया गया. आइये समझते हैं ये पूरा मामला क्या है.

घटना संभल के ठेर क्षेत्र में बने प्राचीन शिव मंदिर की है. जहां मंगलवार सुबह चार बजे मंदिर में स्थापित साईं बाबा की आदमकद प्रतिमा को हटा दिया गया. मंदिर के सदस्यों ने साईं बाबा की प्रतिमा को लोडर में लदवाया और फिर 60 किमी दूर अनुपशहर ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया गया.

क्यों हटाई गई प्रतिमा

जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त को मंदिर के पुजारी ने श्रद्धालुओं की सहमति से मंदिर स्थापित साईं बाबा की प्रतिमा को हटाने का निर्णय लिया गया. मंदिर के पुजारी का कहना था कि केवल एक ही परिवार साई बाबा की मूर्ति की पूजा करने के लिए आता था इसलिए अब मंदिर में साईं की प्रतिमा का कोई औचित्य नहीं रह गया था. पिछले बरस काशी में भी कई मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमाओं को हटाया गया था. उन्होंने कहा कि साईं का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है इसलिए मंदिर के सदस्यों की सहमति से अब साईं की मूर्ति को हटा दिया गया है. साईंकी मूर्ति की जगह गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा विधि विधान के साथ स्थापित की जाएगी.

मंदिर के पुजारी ने कहा कि हिंदू शास्त्रों, वेद और ग्रंथों में साईं को कोई जिक्र नहीं है. उन पर न कोई मंत्र है न ही श्लोक आदि. साई कलयुग में एक फकीर हुआ करते थे, जिनसे लोगों की भावनाएं जुड़ गईं और फिर लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे.

कब हुआ था शिव मंदिर का निर्माण

जानकारी के मुताबिक ठेर मोहल्ले में इस शिव मंदिर का निर्माण वर्ष 1992 में हुआ था. बताया जाता है कि यह प्रतिमा मंदिर में 14 साल पहले 15 जुलाई 2011 को स्थापित की गई थी.

ये भी पढ़ें: संभल जामा मस्जिद की पुलिस चौकी पर पकड़ा गया सपा का झूठ, 90 साल के मोहम्मद खालिद ने खोली पोल

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !