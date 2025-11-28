Advertisement
पहले विरोध अब सहयोग....यूपी में SIR को लेकर सपा सांसद बर्क का यूटर्न!

Sambhal News: समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि एसआईआर को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. चुनाव आयोग को समय सीमा बढ़ानी चाहिए.

Nov 28, 2025
Sambhal News: यूपी में SIR को लेकर सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने यूटर्न ले लिया है. सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने SIR को लेकर कहा कि जल्दबाजी ठीक नहीं है. चुनाव आयोग से तीन महीने की अतिरिक्त समय सीमा बढ़ाने की मांग की है. वहीं, SIR के अंतिम चरण में अखिलेश यादव ने निगरानी बढ़ा दी है. 

तीन महीने का समय सीमा बढ़ाने की मांग 
समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि एसआईआर को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. चुनाव आयोग को समय सीमा बढ़ानी चाहिए. सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि पहले हम SIR के विरोध में थे. अब SIR कार्य में पूर्ण सहयोग के लिए तैयार हैं. इतना ही नहीं SIR में सहयोग के लिए हमने खुद लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है. 

जनता का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहे 
सपा सांसद बर्क ने कहा कि पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधि भी एसआईआर कार्य में जनता का सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि SIR का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, ताकि जनता का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रह सके. सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने यूपी में अवैध तौर पर रह रहे बाहरी लोगों की पहचान कर उनके लिए डिंटेशन सेंटर बनाए जाने की सीएम योगी के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी है. सपा सांसद बर्क ने डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के फैसले को अनावश्यक बताया है. 

सपा सांसद बर्क का यूटर्न 
बता दें कि इससे पहले सपा सांसद बर्क बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद लाखों मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगा रहे थे. सांसद बर्क ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में SIR लागू किया जा रहा है, जिसका समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल विरोध कर रहे थे. अब सपा सांसद बर्क ने एसआईआर को लेकर यूटर्न ले लिया है. 

44 वरिष्ठ नेताओं को निगरानी की जिम्मेदारी दी 
वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एसआईआर के अंतिम चरण में 44 वरिष्ठ नेताओं को निगरानी बरतने की जिम्मेदारी सौंपी है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद भी गुरुवार को अपना एसआईआर फॉर्म भरकर बीएलओ को सौंपा था. अगले ही दिन शुक्रवार को अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को जिलावार प्रभारी नियुक्त किया कर दिया. इनका काम एसआईआर प्रक्रिया की मॉनिटरिंग और समर्थक मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाना होगा.

चुनाव आयोग से एक करोड़ रुपये देने की अपील 
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में SIR के दौरान मानसिक-शारीरिक रूप से आहत होने के कारण जिन लोगों की जान जा रही है, उनके लिए ‘चुनाव आयोग’ से ये सीधी अपील है कि वो 1 करोड़ का मुआवजा दे. हम भी प्रत्येक मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपये की सहायता राशि देने का संकल्प लेते हैं. 

