संभल SP कृष्ण विश्नोई का बड़ा एक्शन, SOG की पूरी टीम निलंबित, कबाड़ी से 30 हजार वसूलने का आरोप

सुनील सिंह/संभल: उत्‍तर प्रदेश के संभल में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कबाड़ी से 30 हजार की अवैध वसूली के मामले में बड़ा एक्‍शन लेते हुए पूरी एसओजी टीम को सस्‍पेंड कर दिया है. निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में एक उपनिरीक्षक, दो हेड कांस्टेबल और पांच सिपाही शामिल हैं. एसओजी टीम पर एक कबाड़ी से 30 हजार रुपये वसूलने और उसका कबाड़ रोकने का आरोप लगा है. अब एसओजी का प्रभारी बोबिंद्र शर्मा को बनाया गया है. कबाड़ी की शिकायत के बाद एसपी ने ये कार्रवाई की.

इन पुलिसकमियों पर गिरी गाज

एस पी कृष्ण विश्नोई ने बिलारी मुरादाबाद के कबाड़ी से 30 हजार की अवैध वसूली के मामले में SOG प्रभारी समेत 8 लोगों की पूरी SOG टीम को निलंबित कर दिया है. निलंबित टीम में SOG प्रभारी SI मोहित चौधरी , HC कुलवंत , अरशद, सिपाही अजनबी , आयुष , विवेक ,बृजेश और हिरेश शामिल हैं.

मुरादाबाद के बिलारी के रहने वाले कबाड़ी जफरूद्दीन अपने बेटे आस मोहम्मद के साथ 2 फरवरी की रात को मोबाइल फोन की प्लेट को कट्टे में भरकर संभल के लाडम सराय की ओर जा रहे थे. इसी दौरान एसओजी की टीम ने दोनों की बाइक सवार बाप बेटे को रोक लिया. दोनों को संभल कोतवाली क्षेत्र की पुलिस चौकी चौधरी सराय ले जाया गया. आरोप है कि कबाड़ी पिता-पुत्र को छोड़ने के एवज में 30 हजार रुपये वसूले गए. इसके साथ ही मोबाइल प्लेट का कट्टा अपने पास रख लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

कट्टा लौटने की एवज में फिर मांगे पैसे

रात के समय कबाड़ी पिता-पुत्र चले गए लेकिन 3 फरवरी को उन्‍होंने एसओजी टीम से संपर्क किया और धातु लौटाने की बात कही. मोबाइल प्लेट से भरा कट्टा वापस करने के एवज में SOG टीम कबाड़ी से 40 हजार रुपए की मांग कर रही थी. जिसके बाद कबाड़ी ने एस पी कृष्ण विश्नोई से SOG की शिकायत की थी.

Shravasti News: घर पर डकैतों का हमला, विरोध करने पर पिता की हत्या, बेटे को किया घायल, जेवर-नकदी लेकर फरार

तीन एक्सप्रेस-वे से जुड़ेंगे उत्तर-दक्षिण यूपी, नए कॉरिडोर से बरेली से झांसी तक सफर होगा सुपरफास्ट, रुहेलखंड का होगा कायाकल्प



उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!