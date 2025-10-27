Advertisement
Sambhal

संभल हिंसा मामले में बड़ा फैसला! तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

Sambhal violence case: संभल हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा के दौरान पुलिस पर हमला , आगजनी , पथराव के मामले में तीनों आरोपियों दानिश , फैजान और नाजिर को जमानत दी है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Last Updated: Oct 27, 2025, 03:07 PM IST
Sambhal violence case
Sambhal violence case

Sambhal violence case: संभल हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा के दौरान पुलिस पर हमला , आगजनी , पथराव के मामले में तीनों आरोपियों दानिश , फैजान और नाजिर को जमानत दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. जिसके बाद तीनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. अब तक हाईकोर्ट से संभल हिंसा मामले में 70 को जमानत मिल चुकी है. संभल में विवादित जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हुई हिंसा के मामले में जेल में बंद उपद्रवियों का मामला है.

सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया. SC के आदेश के बाद संभल दंगा मामले के आरोपियों के परिजनों ने राहत की सांस ली. आदेश की कॉपी मिलने के बाद आरोपियों को जमानत पर रिहा करे की प्रक्रिया शुरू होगी. बता दें कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी 2024 में हुई थी, तभी से यह जेल में बंद थे. आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

नवंबर 2024 में हुई थी संभल में हिंसा
24 नवंबर साल 2024 में संभल में तनाव फैला था. स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी. जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे. पुलिस की जांच में हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता  के तौर पर शारिक साटा का नाम सामने आया. घटना तब हुई जब संभल की शाही जामा मस्जिद के कोर्ट सर्वे होना था. सर्वे में हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि मस्जिद की जगह पहले हरिहर मंदिर था.

यूपी पुलिस ने हिंसा के कथित मास्टरमाइंड के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली है. संभल पुलिस उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी में है. साटा की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है. बता दें कि साटा कई साल पहले देश छोड़कर फरार हो गया था, तब से वह विदेश में छिपा है.

1978 के बाद संभल में फिर निकली 24 कोसी परिक्रमा.. ‘भगवान कल्कि की नगरी’ में योगी सरकार ने जगाई उम्मीद

 

 

sambhal violence case

