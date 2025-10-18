Advertisement
यूपी का एक और शहर तीर्थ नगरी के रूप में होगा स्थापित, 6 करोड़ का बजट मंजूर, बनेगा 52 किमी लंबा परिक्रमा मार्ग

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल की धार्मिक पहचान को पुनर्जीवित कर उसे तीर्थ नगरी के रुप में स्थापित करने की कवायद पर जोरों से काम हो रहा है. संभल में 68 तीर्थों और 19 प्राचीन नलकूपों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के साथ 52 किमी लंबा परिक्रमा मार्ग बनाने पर विचार हो रहा है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 18, 2025, 09:44 PM IST
Sambhal : उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक नगर संभल अब एक बार फिर अपनी धार्मिक पहचान को पुनर्जीवित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. संभल कल्कि देव तीर्थ समिति की बैठक में जिले के 68 प्राचीन तीर्थों और 19 ऐतिहासिक कूपों के संरक्षण व सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी गई है. बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने की.

52 किमी लंबा परिक्रमा मार्ग संभल को देगा धार्मिक नगरी के रूप में नया आयाम 
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में संभल को “तीर्थ नगरी” के रूप में पुनर्स्थापित करने पर विस्तार से चर्चा हुई. समिति ने 52 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग योजना पर भी मंथन किया, जो संभल के प्रमुख तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ते हुए धार्मिक पर्यटन को नया आयाम देगा.

प्रोजेक्ट पर हर दो महीने में समीक्षा बैठक
डीएम डॉ. पैंसिया ने बताया कि समिति की बैठकें हर महीने दो बार होंगी ताकि प्रोजेक्ट की प्रगति पर नियमित निगरानी रखी जा सके. बैठक में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सीडीओ गोरखनाथ भट्ट, एडीएम प्रदीप वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.

प्रशासन के साथ संतों महंतों ने साझा किये सुझाव
धार्मिक संतों और तीर्थ महंतों ने भी अपने सुझाव साझा किए. मां कैलादेवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज, प्राचीन क्षेमनाथ तीर्थ के महंत बालयोगी दीनानाथ, छत्रपाल, संजय पोली, अजय शर्मा, अजय सिंघल और उप जिलाधिकारी संभल ने तीर्थ विकास की रूपरेखा पर अपने विचार रखे.

बैठक में नगर पालिका द्वारा चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई. समिति ने बताया कि कुरुक्षेत्र तीर्थ के विकास के लिए 175.20 लाख रुपये, मनोकामना तीर्थ के लिए 224.40 लाख रुपये, और क्षेमनाथ तीर्थ (नैमिषारण्य) के लिए 205.60 लाख रुपये की राशि शासन द्वारा मंजूर की गई है. 

समिति ने निर्णय लिया कि इन योजनाओं के माध्यम से न केवल संभल की धार्मिक विरासत को पुनर्जीवित किया जाएगा, बल्कि यहां धार्मिक पर्यटन को भी नई उड़ान दी जाएगी. 

