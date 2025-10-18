दरोगा की पिस्टल छीनी, पुलिसवालों से लूटे कारतूस-टियर गैस, 11 महीने छकाने के बाद पकड़ा गया संभल हिंसा का आरोपी वसीम

सुनील सिंह/संभल: संभल हिंसा के दौरान दारोगा की पिस्टल की मैगजीन ,कारतूस , टियर गैस सैल लूट के आरोप में नामजद उपद्रवी वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बबाल के दौरान सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था. संभल बबाल के बाद से आरोपी वसीम फरार चल रहा था. पुलिस ने कानूनी कार्यवाही के बाद कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया है. पुलिस संभल बवाल के मामले में अब तक 102 उपद्रवियों को जेल भेज चुकी है. संभल सदर कोतवाली पुलिस का मामला.

अब तक कितने हुए गिरफ्तार

24 नवंबर 2024 को मस्जिद सर्वे के समय भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था. नखासा क्षेत्र में भी पुलिस टीम पर हमला हुआ था. इस गिरफ्तारी के साथ ही संभल हिंसा मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 103 हो गई है। इससे पहले पुलिस ने तीन हत्यारोपियों, तीन महिलाओं और एक मस्जिद सदर समेत 102 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. हालांकि, जफर अली को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 1 अगस्त को रिहा कर दिया गया था.

क्या हुआ था 24 नवंबर को...

बीती 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की ओर से सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में दावा किया गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है. 19 नवंबर की शाम को मस्जिद का पहले चरण का सर्वे हुआ. 24 नवंबर को दूसरे चरण का सर्वे हुआ. मस्जिद में चल रहे सर्वे के दौरान हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने पुलिस पर पथराव-फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई, वहीं उग्र भीड़ ने गाड़ियों को फूंक दिया. हिंसा के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की. संभल कोतवाली में दर्ज केस के अनुसार, वसीम पर दरोगा संजीव कुमार की पिस्टल की मैगजीन लूटने का आरोप है.

