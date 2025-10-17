Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2965265
Zee UP-UttarakhandSambhal

Sambhal News: चुनावी मैदान में संभल हिंसा के आरोपी जफर अली, जानिए किस पार्टी से उतरने की तैयारी

sambhal Violence: संभल जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट आगामी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे और इसका ऐलान कर दिया है. इससे संभल की राजनीति में हलचल बढ़ गई है.गुरुवार को फेसबुक पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए पोस्ट शेयर की. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 17, 2025, 11:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sambhal News
Sambhal News

सुनील सिंह/संभल: संभल हिंसा के आरोपी और शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने उत्‍तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में दावेदारी की घोषणा की. सोशल मीडिया में पोस्ट कर जफर अली ने संभल की जनता से समर्थन मांगा है. इस पोस्ट में लिखा गया है कि दुआओं, वोट और सपोर्ट की दरख़वास्त है.  संभल हिंसा के मामले में फंसे मस्जिद के सदर जफर अली हाईकोर्ट से जमानत पर हैं.

2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान
जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.  फेसबुक पर हिंदी ,उर्दू और अंग्रेजी में पोस्ट कर चुनाव लड़ने का एलान किया है. मस्जिद के सदर कई राजनीतिक दलों के संपर्क में बताए जा रहे हैं. 

आवाम की इच्छा थी कि मैं चुनाव लडूं-जफर अली
पेशे से एडवोकेट जफर अली ने कहा-आवाम की इच्छा थी कि मैं चुनाव लडूं। मैंने जेल में ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। कई पार्टियों के संपर्क में हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि AIMIM से लड़ूं, कुछ सपा से, लेकिन अभी पार्टी का फैसला नहीं किया है।

Add Zee News as a Preferred Source

किस पार्टी से लड़ेंगे चुनाव 
जफर अली पेशे से वकील हैं और संभल हिंसा मामले में जेल जा चुके है. अभी वो जमानत पर बाहर हैं.  संभल में जामा मस्जिद बनाम श्रीहरिहर मंदिर विवाद को लेकर वह चर्चा में आए थे. जफर मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता भी है. वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं किया, बल्कि कहा कि अभी इसे राज रहने दें. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि यदि उनका मुकाबला संभल से 7 बार विधायक रह चुके इकबाल महमूद से होगा तो जनता चाहेगी तो वो चुनावी ताल ठोंगेगे. एक सवाल का जबाव देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे और जीतेंगे.

जेल में चार महीने काटने के बाद मिली जमानत
संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा के मामले में ज़फ़र अली का नाम आरोपी के तौर पर सामने आया था. संभल पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी की. लगभग 4  महीने जेल में काटने के बाद जफर अली को कोर्ट से ज़मानत मिल गई. जफर अली को संभल कोतवाली में दर्ज मुक़दमा नंबर 335/24 में जेल भेजा गया था. नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे के दौरान हुई हिंसा में जफर अली पर आरोप था कि सर्वे कब होगा, इसकी जानकारी उन्होंने सांझा की थी, जिसकी वजह से विवादित परिसर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे. 

यूपी में चंद्रशेखर का नया फॉर्मूला, भीम आर्मी चीफ ने इकरा हसन को कहा 'छोटी बहन', कैराना सांसद को कहा गया था ‘मुल्ली’
 

 

TAGS

sambhal violence zafar ali​UP Assembly Elections 2027यूपी विधानसभा चुनाव सदर जफर अली

Trending news

Ghaziabad Murder
जेल से बाहर आते ही मिली मौत, दिनदहाड़े हमलावरों ने फायरिंग कर उतारा मौत के घाट
Ghaziabad News
दिवाली-छठ पर यात्रियों की भीड़, 70 स्पेशल ट्रेनों को गाजियाबद स्टेशन पर मिला स्टॉपेज
baghpat news
बीमारी का बहाना बनाकर 3.10 लाख की साइबर ठगी! पुलिस ने गाजियाबाद से किया सनसनी खुलासा
UP Encounter
योगी राज में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, एक साथ कई शहरों में बदमाशों पर बरसी गोलियां
premanand ji maharaj
प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा शुरू, हाथ जोड़कर भक्तों का किया अभिवादन, उमड़े भक्त
Meerut News
किसान आंदोलन से चर्चित पूनम पंडित बनेंगी मेरठ की बहू,जानें किसके संग लेंगी सात फेरे
Sitapur accident
सीतापुर में दर्दनाक हादसा, टायर फटने से पलटी एंबुलेंस, चार लोगों की मौत
Hariom Valmiki Murder Case
फतेहपुर में बड़ा सियासी मोड़, मृतक की बहन बनी स्टाफ नर्स तो भाई को स्कूल में जॉब
Meerut News
यूपी में चंद्रशेखरआजाद का नया फॉर्मूला, भीम आर्मी चीफ ने इकरा हसन को कहा 'छोटी बहन'
Yogi government
दीपावली पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा, 5 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा स्कॉलरशिप