Sambhal News: चुनावी मैदान में संभल हिंसा के आरोपी जफर अली, जानिए किस पार्टी से उतरने की तैयारी

सुनील सिंह/संभल: संभल हिंसा के आरोपी और शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने उत्‍तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में दावेदारी की घोषणा की. सोशल मीडिया में पोस्ट कर जफर अली ने संभल की जनता से समर्थन मांगा है. इस पोस्ट में लिखा गया है कि दुआओं, वोट और सपोर्ट की दरख़वास्त है. संभल हिंसा के मामले में फंसे मस्जिद के सदर जफर अली हाईकोर्ट से जमानत पर हैं.

2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान

जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. फेसबुक पर हिंदी ,उर्दू और अंग्रेजी में पोस्ट कर चुनाव लड़ने का एलान किया है. मस्जिद के सदर कई राजनीतिक दलों के संपर्क में बताए जा रहे हैं.

आवाम की इच्छा थी कि मैं चुनाव लडूं-जफर अली

पेशे से एडवोकेट जफर अली ने कहा-आवाम की इच्छा थी कि मैं चुनाव लडूं। मैंने जेल में ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। कई पार्टियों के संपर्क में हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि AIMIM से लड़ूं, कुछ सपा से, लेकिन अभी पार्टी का फैसला नहीं किया है।

किस पार्टी से लड़ेंगे चुनाव

जफर अली पेशे से वकील हैं और संभल हिंसा मामले में जेल जा चुके है. अभी वो जमानत पर बाहर हैं. संभल में जामा मस्जिद बनाम श्रीहरिहर मंदिर विवाद को लेकर वह चर्चा में आए थे. जफर मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता भी है. वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं किया, बल्कि कहा कि अभी इसे राज रहने दें. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि यदि उनका मुकाबला संभल से 7 बार विधायक रह चुके इकबाल महमूद से होगा तो जनता चाहेगी तो वो चुनावी ताल ठोंगेगे. एक सवाल का जबाव देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे और जीतेंगे.

जेल में चार महीने काटने के बाद मिली जमानत

संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा के मामले में ज़फ़र अली का नाम आरोपी के तौर पर सामने आया था. संभल पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी की. लगभग 4 महीने जेल में काटने के बाद जफर अली को कोर्ट से ज़मानत मिल गई. जफर अली को संभल कोतवाली में दर्ज मुक़दमा नंबर 335/24 में जेल भेजा गया था. नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे के दौरान हुई हिंसा में जफर अली पर आरोप था कि सर्वे कब होगा, इसकी जानकारी उन्होंने सांझा की थी, जिसकी वजह से विवादित परिसर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे.

